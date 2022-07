Joan Manuel Serrat no quiere morirse en el escenario. Así se lo hace saber al público que le ha ido acompañando en todas las paradas de la gira que le trae esta noche al más singular escenario coruñés. Toda una rara avis para tratarse de una de esas leyendas del espectáculo, que suelen aspirar a terminar sus días con las botas puestas. El noi de Poble Sec ahorrará la escena y el mal trago a sus miles de fans, pues se ha propuesto despedirse de su gran pasión con la gira El vicio de cantar, que llega hoy al Coliseum tras un periplo por medio mundo, en el que ha pisado escenarios de Estados Unidos, Mexico, Costa Rica, Colombia o República Dominicana. Casi cincuenta fechas componen el tributo a una carrera que dura casi 60 años. Si un legado pudiese medirse en cifras, el de Joan Manuel Serrat superaría con creces la prueba: más de 500 canciones compuestas, 40 discos, un ingente palmarés y una buena nómina de sold outs (todo vendido) a sus espaldas.

Todo un recorrido que deja patente que, pese a haber dejado explícita su voluntad de retirarse, cantar es más que un vicio para Serrat. A su cita coruñesa le seguirán otras 26 ciudades, con dobles y hasta triples pases en lugares como Madrid, Barcelona o Buenos Aires. El regusto, por ahora, cumple las expectativas del largo adiós. Porque, a sus bien llevados 78 inviernos, Serrat se sube al escenario y demuestra que los años no han hecho mella, pero sí han dejado huella. El recital repasa su obra, pero también su vida. Desde la nostálgica Mi niñez, que abre el concierto dejando clara toda una declaración de intenciones, seguida de Romance de Curro el Palmo, Señora y Lucía, o las evocadoras No hago otra cosa que pensar en ti y Algo personal.

El músico afina la lengua materna y tira de raíces en Pare y Cançó de Bressol, dos tonadas en catalán aptas para el mesetario más castizo, y no se deja nada en el tintero, a riesgo de omitir, en su último baile, alguna de las favoritas de sus fieles seguidores: no faltan en el repertorio los tributos al presente: Hoy por ti, mañana por mi, Hoy puede ser un gran día y la mítica Aquellas pequeñas cosas. Entre medias, Serrat recuerda a su madre, reconoce el trabajo de quienes bregan discretamente tras los focos del éxito para que todo salga bien y advierte de que, aunque la gira nace con voluntad de despedida, nunca se sabe lo que deparará el futuro. No olvida tampoco a sus referentes, y deja un espacio honorífico a Nanas de la cebolla, con la que rinde homenaje a ese poema de amor paternal que Miguel Hernández escribió desde su celda.

Serrat, animal escénico avalado por 50 años de trayectoria, no omite las sorpresas, que deja para los bises, y cambia el orden, en cada concierto, de la elegida para poner el broche a las noches inolvidables que deja a sus espaldas. Los más tradicionales pueden respirar tranquilos, pues Mediterráneo nunca se cae de la convocatoria.