Una delegación del equipo del Quiosco de Down Experience llevó al Vigo SeaFest, Festival Arvi do Peixe, una edición especial del ya característico bocata de calamares que lleva un año triunfando en la plaza de Ourense de A Coruña. Así, la propuesta estrella de esta iniciativa de hostelería inclusiva cruza Galicia de norte a sur y desembarca en Vigo. Lanzal ha hecho posible que esta iniciativa laboral, que encabezan personas con Síndrome de Down y otras discapacidades, cuente con un puesto en el festival.