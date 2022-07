“Algunos fans ponen demasiada presión sobre los equipos de efectos visuales”

El especialista de efectos visuales de Hollywood, Paul Franklin, participó este viernes en la exposición Mundos Digitales. Franklin participó en numerosas películas dirigidas por Christopher Nolan, como la trilogía de El Caballero Oscuro, con las que ganó dos Premios Oscar por su labor de supervisión. En Palexco recibió el Premio Especial 2022 por su trayectoria y su aporte a los efectos visuales en el cine.

¿Es su primera vez en A Coruña?

Sí, es la primera vez que visito A Coruña, y también la conferencia Mundos Digitales. Estoy muy feliz de participar en esta jornada.

¿Qué motivó su cambio de los videojuegos al cine?

Trabajé en el mundo de los videojuegos a comienzos de los 90. En ese tiempo aun hacíamos juegos de 8 y 16 bits. Los gráficos estaban muy pixelados, pero aprendías mucho sobre cómo exponer una imagen en un ordenador. Nosotros éramos fans de películas del estilo de Blade Runner o Star Wars y queríamos introducir esa calidad en nuestros juegos. Siempre tuve el deseo de trabajar en películas y televisión. El cambio me resultó bastante fácil porque ya habíamos usado en videojuegos programas que se utilizaron en películas como Terminator 2 o Parque Jurásico.

¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar hoy con respecto a como lo hacía hace treinta años?

Cuando empecé a hacer animaciones profesionales por ordenador, era un verdadero desafío que los ordenadores hiciesen algo. Eran muy lentos, los programas no eran sencillos de usar, tenías ser capaz de sortear los problemas que te daban. Por supuesto, eran muy caros. Sin embargo, creo que el desafío al de contar una historia es el mismo ahora que hace treinta años. Muchos de mis efectos especiales favoritos se hicieron en películas de las décadas de los años 40 y 50.

¿Los efectos visuales son más desafiantes en la actualidad o en los años 40?

Son similares, pero al mismo tiempo son diferentes. Trabajar en Hollywood en los años 50, en películas como Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino de Kirk Douglas, luchaban contra las limitaciones de la tecnología de la época. Hoy es mucho más fácil conseguirlo, pero al mismo tiempo nos exigen que hagamos más. Las películas de éxito en Hollywood en la actualidad tienen miles de efectos visuales.

¿Los espectadores suponen una dificultad a la hora de exigir más a los efectos de las películas de ciencia ficción?

Algunos fans ponen demasiada presión en los equipos de equipos especiales. El otro día vi en Twitter que discutían sobre los efectos visuales de Marvel, que debían ser mejores o que eran peores que los de DC. Uno se pregunta cuál es su estándar de realidad para esas escenas. Están viendo mundos extraterrestres que no se pueden filmar en el mundo real. Cuando trabajé en una película sobre el astronauta Neil Armstrong, quisimos hacer la recreación más realista de cómo es la Luna. Pero la gente se decepcionó por cómo lucía porque están acostumbrados a la imagen que tienen de la ciencia ficción.

¿Qué se siente al recibir un premio Oscar?

Fue maravilloso ganar un Oscar por Origen. Ya habíamos estado nominados por El Caballero Oscuro. Es genial que te reconozcan, no solo tus compañeros de efectos especiales, sino toda la industria. Me pareció surrealista. Al empezar a trabajar en la película no tenía ninguna expectativa sobre ganar un premio con ella. Solo quería hacer mi trabajo bien. No fue hasta las fases avanzadas de la posproducción que empezamos a pensar que teníamos una oportunidad de ganar el Oscar. No confiábamos mucho, en parte, porque Christopher Nolan tiene la reputación de no usar tantos efectos. Él prefiere escenarios reales, sets enormes y localizaciones fantásticas. Pero sí usa un montón de efectos en sus películas y los hice yo durante diez años.

¿Con qué trabajos se queda de toda su carrera?

Tengo tres favoritos por razones diferentes. El puesto de mejor trabajo en cuanto a animación visual tienen que compartirlo Origen e Interstellar. Además, fueron casi consecutivas. Me gustaron, además, porque Chris me dio mucha autonomía y control creativo a pesar de que eran sus películas y sus guiones. Mi experiencia favorita como parte de un equipo fue en una película de terror en el año 2002 llamada Revelation. Definitivamente no iba a ser Ciudadano Kane, pero fue muy divertido grabarla en Malta, Francia y Reino Unido. La tercera, es el corto que dirigí en 2017, The Escape. Fue mi primera vez a cargo de toda la película. Repetí el año pasado y espero seguir en el futuro.