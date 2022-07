“Yo era bióloga, fue en A Coruña donde empecé a dibujar, me cambió la vida”

Entre las olas y el viento emerge una figura de mujer, lanza en mano e iluminada por el haz de luz de la Torre de Hércules. A sus pies, el palacio municipal de A Coruña no le roba un ápice de protagonismo. Se trata de María Pita, protagonista indiscutible de las fiestas que llevan su nombre y también del cartel que sirve como reclamo de unas celebraciones que los coruñeses esperaban como agua de mayo tras dos duros años de pandemia. Su autora es Rebeca Losada, nacida en Lugo pero que encontró en A Coruña el amor por la ilustración, que quiso plasmar en el póster que ilustra la convocatoria de las fiestas. Cuando recibió la llamada con el ofrecimiento, no dudó ni un segundo.

Es una asidua a las fiestas de María Pita. ¿Qué supone, como ilustradora, diseñar su cartel?

Es bonito, porque yo además antes era bióloga. Fue en A Coruña donde empecé a dibujar, me cambió la vida. Luego me fui a Madrid, y ahí estoy explotando mi carrera profesional. A A Coruña le tengo un cariño especial, porque aquí conocí a un montón de artistas, como Hector Francesch, Sekone, Alberto Vázquez, referentes muy potentes. Claro, cuando de repente me veo haciendo el cartel porque me lo encargan... para mí es un honor muy grande.

¿Qué concepto se le vino primero a la cabeza cuando le proponen ilustrar el cartel?

Pues como era algo que llevaba viendo tantos años, no sé como funcionó mi cabeza, pero fue el trabajo que más rápido hice. Lo tenía en el subconsciente, pensaba: si algún día me llamaran para el cartel de las Fiestas, ¿qué haría?. Me llamaron, y mandé la propuesta a los dos días.

¿A la primera?

Sí, tenía claro que quería que saliera la figura de María Pita. Yo trabajo mucho con colores muy vibrantes, y me salió. Funcionó a la primera.

Es un cartel muy colorido. A la hora de escoger la paleta de colores, ¿pensaba en la alegría de que estas iban a ser las primeras Fiestas de María Pita en tres años, desde el inicio de la pandemia?

Sí, de hecho es algo que noto en general en toda mi obra. Yo antes era mucho más neutra, y ahora uso más el color.

¿Qué elementos ha escogido para componer el cartel?

En el cartel se puede encontrar a la Torre de Hércules, el Ayuntamiento, aunque el protagonismo se lo lleva María Pita. Hay mucho mar. Quería poner como cuatro o cinco cosas, que no quedase muy abigarrado pero que se identificase. Luego hay unas escaleras que representan las escaleras de la plaza de María Pita, está también el tema de la noche, saliendo de las faldas de María Pita, fuegos artificiales... hay muchas cositas.

¿Hay voluntad de que la gente arranque el cartel y se lo lleve a casa?

¡Ojalá!

Comenta que hay ayuntamientos que usan plantillas sacadas de Internet para los carteles de sus fiestas. ¿En qué medida es importante que se cuente con el trabajo de autores locales?

Ganan las dos partes. Es un valor añadido que se le da a las fiestas, el promover a artistas emergentes de la ciudad, y gana el diseñador. Para mí esto es una posibilidad brutal de proyección. Yo soy muy friki de los carteles, una loca. Participo este año en el festival Elas Son artistas. Voy a hacer un cartel de diseño de carteles en la casa Museo Casares Quiroga, del 26 al 27. Luego, del 26 de julio al 4 de septiembre, expongo una selección de carteles de música, de conciertos, en la casa museo María Pita.