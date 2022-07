Nos seus documentos figura o nome de Nuno Pico, pero para a meirande parte da xente é Grande Amore. O músico do Valadouro actúa hoxe no Atlantic Pride no escenario dos Xardíns de Méndez Núñez. (21.30 horas)

Leva un tempo facendo cousas enriba do escenario, pero o seu boom veu en plena pandemia. Para un artista emerxente, como inflúen estas circunstancias?

Claro, eu levo dende os 16 anos tocando en grupos, xa antes fixera moitos bolos, por iso non foi tanta sorpresa, pero si que foi estraño ao principio; porque creo que o confinamento favoreceu que a xente estivese máis pendente de calquera cousa que saía, pero ao mesmo tempo, non tiñas forma de comprobar en directo se era real ou era unha burbulla. Agora eu non noto que, en xeral, haxa ese bombo da pandemia, pero hai máis tirón na parte do directo. É raro.

Adoitan definir a toda esta xeración de música alternativa en galego como “arriscados e rompedores” por facelo nesa lingua. Cansa que lles tilden de arriscados por iso?

A de por que en galego é a pregunta eterna que sempre temos que responder. Máis que cansar, é que tampouco é tan novedoso, me cago en tal. Mira que non pasou tempo dende que se recolleron os cantos tradicionais por aí adiante. Benefíciame máis que digan que son rompedor a que digan vaia ranciada, pero tampouco estamos facendo nada novo. Música en galego leva habendo toda a vida. Algunha xente en concreto nunca escoitara música en galego, por iso lles parece innovador. Facemos o que nos gusta no idioma que manexamos.

Quizais, máis que cantar en galego, é máis rompedor falar de papar en Blaster.

Pode ser. Cada un fala do que coñece. A ver, non creo que Tolkien estivese nunca diante dun dragón e falaba deles, pero ao final cada un fai crónica do que lle pasa.

Souberon os artistas que dominan hoxe a escena galega conectar cun público nicho a través destas referencias?

Pode ser que si. É curioso, porque no meu caso, vexo nas estadísticas de Spotify e nos concertos que o público é xente de 40 e pico, os máis xuvenís teñen trinta e algo. Tanxugueiras ou Baiuca si que penso que chegaron nun rexistro novo a un público máis novo, pero no meu caso é raro, porque tampouco hai tanta xuventude escoitando Grande Amore. Vexo no dos demais e digo: isto funciona porque tal, tal e tal, pero no meu caso cústame moito.

Pode ser que o seu público sexa máis grande en idade porque de vostede dise moito que lembra a certa movida electropunk viguesa dos 80.

Si, porque os rollos ochenteros son referentes máis de veteranos que Rauw Alejandro, é un nicho de idade diferente.

E vostede enmárcase nesa movida viguesa?

Ao mellor na movida non tanto, mais que con iso, as referencias que teño son dos 80, non sei por que, non digo que sexa o mellor e que o resto non valga para nada, pero o máis fácil que escoito na casa é The Cure ou Ministry, e sempre saco algo de aí.

Cando saca unha canción, busca que se reflicta co momento vital que atravesa. En cal se atopa agora?

Boa pregunta. Co tema dos concertos desde que se levantaron as restricións está habendo unha barbaridade, hai meses que non paro na casa, porque está habendo un ajetreo criminal. Cumprin 27 anos este ano e xa estou coa paranoia de que xa son vello. Dende fora sona ridículo, pero para min é el apocalípsis, el fin de los tiempos, xa namais que me quedan problemas de espalda e miopía ata que morra. Por un lado é guay, a xente responde moi ben, o proxecto funciona, pero ao mesmo tempo penso que estou acabado, pero sen ningún tipo de estímulo externo.