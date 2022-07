O colectivo Refuxios da Memoria organizou onte o día das Mapoulas Libertarias, que conmemora o sacrificio das mulleres anarquistas do barrio das Atochas, asasinadas o 10 de xullo de 1937 a mans dos gardas de asalto franquistas. A quinta edición da convocatoria contou cun programa de actividades repartido en distintos puntos do barrio e de Monte Alto, e prolongouse ao longo do día. As actividades comezaron no campo da Rata cun roteiro polos lugares da memoria do barrio, a rúa Marconi e o Club do Mar. Na praza Cántigas da Terra tiveron lugar as demais propostas, que incluiron un recital de poemas dedicados aos anarquistas a cargo de Carmen Blanco e Claudio Rodríguez. O lugar foi escenario, á tardiña, dun vermú acompañado de música e con posterior xantar.