Las bodas se acumulan más que nunca cada fin de semana en este 2022, producto de los aplazamientos de dos años de pandemia en los que las ganas de celebrar no eran muchas. Con tanta fiesta y banquete a la vista, es normal que a muchas le entre el gusanillo de pasar por el altar. Verónica Hernández y Diana Antón serán las siguientes en jurarse amor para siempre de forma oficial tras la romántica pedida de mano que protagonizaron este domingo sobre el escenario del Atlantic Pride.

“¡Hombre, claro, joder!”, fue la espontánea respuesta de Diana tras la inesperada pregunta de Verónica, que había planeado meticulosamente la forma de proponerle matrimonio varios días antes del inicio de la semana de conciertos. “Hablé con la organización directamente, les escribí por Instagram y les conté lo de la pedida sobre el escenario, y dijeron que sí”, cuenta Verónica. Las jóvenes, naturales de Madrid, se encontraban pasando unos días en A Coruña con motivo de la celebración del festival, que se desarrolló esta semana en la ciudad de forma paralela a los actos del Orgullo LGBT, y que contó con un cartel que suponía todo un reclamo para públicos de todas las edades. También para la pareja, que no dudó en coger carretera desde la capital para disfrutar de los festejos, aunque Diana no podía ni sospechar lo que Verónica se traía entre manos.

As cousas bonitas que acontecen en #AtlanticPride! Grazas ORTIGA por patrocinar esta felicidade para Verónica e a súa futura muller, que nos pediu esta ocasión para facer a proposta de matrimonio no festival! Viva o amor! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/QAbuUs7jDi — Atlantic Pride (@atlantic_pride) 10 de julio de 2022

Su novia lo tenía muy claro. “Llevamos solo año y medio juntas, es poco tiempo, pero cuando tienes las cosas tan claras y encuentras a la persona...”, justifica. La pedida, que puso la nota de emoción al broche final de los conciertos, contó con un inesperado maestro de ceremonias, el cantante y músico gallego Chicho, conocido artísticamente como Ortiga, que fue el encargado de llamar a la pareja desde el escenario para poner en marcha el plan de Verónica. La conexión la hizo otra de las cantantes del cartel, Rocío Saiz, amiga de la pareja. “Ortiga se implicó, fue majísimo y le pareció súper buena idea. Pensé que no había mejor momento para una pedida entre dos mujeres que el Atlantic Pride, en el Orgullo, estando de vacaciones”, cuenta Verónica.

“La quiero muchísimo, es la mujer de mi vida, que quiero seguir esta aventura tan maravillosa con ella, formar una familia con ella. ¿Quieres casarte conmigo?”, preguntaba Verónica, hincando rodilla. Casi no había terminado de formular la pregunta y Diana ya estaba arrodillada junto a ella, abrazándola. “Me pilló totalmente fuera de juego, no me lo esperaba. Ya habíamos hablado alguna vez de casarnos, pero ella me tenía prohibido pedírselo...”, confiesa Diana, que no se lo podía creer cuando pronunciaron su nombre desde el escenario. “Había miles de Dianas, ¿cómo iba a ser yo...? Luego cuando vi a Vero, ya lo tuve clarísimo”, asegura.

Para ambas jóvenes, el enlace supondrá fijar un día en el calendario para celebrar su amor con las personas que las quieren, pero también culminar un trámite necesario para hacer realidad otra de sus aspiraciones, que Verónica adelantó sobre el escenario: ser madres. “Es un protocolo que las mujeres que queremos ser madres tenemos que pasar. Ese es nuestro deseo, formar una familia”, aseguran. Solo queda desear que lo consigan pronto y que sean muy felices en la etapa que comienza. ¡Vivan las novias!