Mariana Enríquez: “No volví a leer mucho ‘Bajar es lo peor’ para evitar la tentación de corregirla”

Una, dos y hasta tres vidas. Son las que ha tenido la novela Bajar es lo peor, cuya tercera reedición se agota este año en las librerías. La escritora y periodista Mariana Enríquez, su autora, presentó este lunes, en la librería Moito Conto de A Coruña, la nueva andadura de una historia que recorre la vivencia de Facundo y Narval en el sórdido Buenos Aires de los años 90. Una historia incómoda de drogas, márgenes y prostitución que la autora dibujó con solo 17 años y que acabó convertida en obra de culto.

Bajar es lo peor es la novela sobre la que más ha hablado en su vida. ¿Regresa con esta reedición a esa Mariana Enríquez que escribió la obra hace casi 30 años?

Sí. Es muy distinto, más allá de que han pasado 30 años, es otra persona la que la escribió, en el buen sentido. A mí la novela me sigue gustando, y, en muchos sentidos, me parece que no tengo obsesiones tan diferentes. Literariamente me sigue pareciendo interesante como una primera novela, aunque la verdad es que no la volví a leer mucho, para evitar la tentación de corregirla.

¿No quiere leerla y corregirla como un signo de respeto hacia cómo sentía y vivía las cosas la Mariana Enríquez de 17 años?

Yo creo que sí. A mí, en general, me parece que no hay que corregir el pasado. No estoy a favor del revisionismo del pasado para acomodarlo a como se piensa o se escribe ahora, o a la estética de ahora. No lo digo solamente con respecto a mi novela; es una cosa que pienso en general. Creo que la obra pertenece a la persona que la escribió en esa época, y a la propia época en la que fue escrita. Primero, instintivamente, no la quise corregir. Luego me puse a pensar por qué y dije: en realidad no me gusta el revisionismo como actualización, y es muy difícil evitarlo si uno lo lee, porque le dan ganas de decir: esto lo cambiaría, esto no. Para mí eso es no respetar la naturaleza de la obra como fue concebida.

Bajar es lo peor se acabó convirtiendo en una obra de culto en su momento, pero, ¿qué tal ha envejecido para los tiempos de hoy?

Yo creo que envejeció bien, entre comillas, porque alguna de las cosas que trataba en ese momento, eran muy del under, muy alternativas, no eran cosas de las que se hablaran, o que tuviesen mucho que ver con el mainstream. Son temas que ahora mismo están muy en boga. Ahora sale un libro con alguna temática queer y llama la atención. Para mí, con 17 años, escribir sobre temas queer era lo más normal del mundo. Que eso no estuviera para mí era una cosa rara. Al elegir lo que entonces estaba en la periferia, con el tiempo se fue volviendo cada vez más mainstream. En ese sentido, si lo entiendes como rescate, una novela escrita en los 90 parece un poco menos fechada que otras, porque el mundo en el que yo vivía no era el mundo convencional.

La novela trata el tema de las drogas, de la prostitución, de los suburbios y de los márgenes. Comentó alguna vez que antes, a mucha gente a la que decía que le gustaba, en realidad la novela le escandalizaba. ¿Hoy seguiría escandalizando?

No, para nada, ya no. Entonces sí, pero sobre todo, más que por los temas, es porque era una chica escribiendo esos temas. Tenía 18 años, eso causaba muchísimo rechazo, porque se daban cuenta de que eso solo podía sacarlo de la experiencia. También se decía que quería llamar la atención. Ahora ya no.

¿Cómo ha cambiado ese Buenos Aires de los 90 tan sórdido que describe?

El contexto era peor entonces. Yo no vivía en Buenos Aires, vivía en la Plata, Buenos Aires casi todo es inventado, solo iba los fines de semana. Es un producto de mi imaginación, pero yo creo que antes era bastante peor de ahora. Crisis económica, violencia en la calle...ciertamente era peor antes.

Reeditó en otra ocasión la novela en 2013 en Argentina. ¿Qué le lleva a recuperarla de nuevo ahora?

Cuando me lo piden, a mí, si es una novela que me parece que se sostiene, no tengo problema en que un editor la saque. No soy muy preciosista con mis cosas. Considero que si a un editor le interesa y le parece que tiene valor literario, ¿por qué no? No tengo nada que ocultar.

¿Qué sabor de boca le deja esta tercera vida de Bajar es lo peor?

Me divierte. Yo además ya no tengo esos problemas, ni esos rollos, todo ese tema dramático de la novela, me gusta hablar de como fue, del pasado, de las ideas que la gente tiene de ese pasado, que era bastante diferente. Me divierte en el sentido de que me entretiene, es como volver a ver una película.