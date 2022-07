Hízose viral en las redes una review bastante revirada sobre la Torre de Hércules que no sabemos si está reverbera de estolidez o está revestida de ironía; decidan ustedes. Un usuario de Google con apellido que coincide con el ministro de Hacienda de Juego de Tronos (cuestiones todas que generan poca confianza) se quejó de que “hacía un día buenísimo” en toda la ciudad, excepto en el faro, en el que no se veía a más de 20 metros por la niebla. Aparte de esperar que el autor no estuviese manejando un petrolero, rechazamos unirnos a la hilaridad generalizada que generó esta degeneración del género de las reseñas. Un fenómeno tan localizado tiene poca pinta de ser natural. ¿Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que no haya sido provocado por una infestación de wendol o por las brujas de Macbeth diciendo Fair is foul, and foul is fair, Hover through the fog and filthy air? ¿Qué tiene que decir la alcaldesa?