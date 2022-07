“Non vexo empezar como armador a ninguén máis novo”

Marcos Alfeirán é armador no porto da Coruña, onde teñen a súa base os dous barcos do cerco que posúe. Aínda que só ten corenta anos, xa ten unha longa traxectoria empresarial neste sector porque comezou con só vintetrés anos. Sendo un dos máis novos nesta actividade, ve como ninguén se anima a relevar a os que se retiran polas grandes dificultades que existen para a pesca. As continuas restricións nas cotas que establece a Unión Europea, que Alfeirán considera totalmente inxustificadas á vista do estado dos caladoiros, e a actual situación dos prezos dos combustibles son os dous factores que explican por que moitos armadores renuncian a seguir traballando e apostan polo despezamento dos seus barcos, segundo explica.

Como decidiu ser armador?

Na nosa casa sempre houbo barco, xa que estivo dedicada á pesca toda a vida. Sempre me gustou o mar e quedei enganchado a el, polo que cando tiven a oportunidade vinme con ganas e, como fun un rapaz emprendedor, pensei que prefería traballar para min que facelo para outro e comprei un barquiño pequeno.

Pero sabía pola experiencia familiar que é un traballo moi duro. Non lle botou para atrás?

Non, a xente que coñece o mar xa sabe o que hai, os malos tempos que se collen, o frío… É un traballo difícil, pero para min é un traballo como outro calquera. Non é fácil porque estás nun medio hostil, pero a min encántame o mar e decidín tirar para adiante.

Nos últimos anos aínda é máis difícil porque cada vez hai menos cotas para pescar.

Cada ano a Unión Europea dá unha volta máis á torca e non sabemos os motivos. Supoñemos que é que nos queren sacar do mar, porque hai máis sardiña ca nunca, hai anchoa, vemos que o mar se recupera… Non se entende que dean axudas a xente que non quere traballar e que os que estamos traballando non as teñamos. Eu non son partidario de axudas, pero polo menos que nos deixen pescar, que non nos poñan tantas restricións.

Que sente cando se escoita acusar aos armadores de acabar coa riqueza do mar?

Que hai un descoñecemento moi grande da xente que fai os informes científicos ou que hai lobbies doutros países facendo forza para unha potencia pesqueira tan grande como Galicia perda capacidade, que é o que estamos a ver dende hai moitos anos. Ademais, o noso peixe vai sempre para terra para fresco, mentres que o deles vai para fariña. É algo que non se entende, porque nós facemos unha pesca realmente sostible e eles non, pero quen mandan son os lobbies de grandes potencias pesqueiras como Noruega ou Islandia, que non están na Unión Europea pero si no seu réxime en canto ás cotas pesqueiras, das que teñen o 80%, mentres que o resto é para os demais países.

Como se pode loitar contra iso, facendo máis informes científicos?

Máis informes científicos é case imposible facelos. O que tiña que facer España era marchar da Unión Europea como fixo o Reino Unido ou poñerlles as cousas claras, xa que España é unha potencia mundial na pesca. Non se pode estar despezando barcos cada dous por tres, non sei quen vai traballar neste país coa que está caendo. Estamos en números vermellos e aínda queren despezar máis barcos que están dando de comer. Os barcos son rendibles e dan moitos postos de traballo, entón, por que se quere despezar a frota?

Desmoraliza ver que hai outros armadores que deciden despezar os seus barcos?

Si, porque acabas pensando que non tes necesidade de estar loitando sempre. Cada ano chega decembro e hai que estar vendo os informes da Unión Europea e as cotas e é desolador. Non hai un ano que nos digan: ides ter máis peixe. De verdade que todos os anos é a menos? O mar non está así, que veñan con nós ao mar e vexan conforme está de peixe. Esta é a mentira máis grande do século XXI. Cando a xente ve isto pensa que a cousa non vai cambiar e que queren acabar coa frota, polo que deciden despezar os barcos. Teño corenta anos e se teño saúde quédanme vinte anos de mar, pero non sei se vou acabar neste oficio porque cada ano hai máis restricións.

E por se fora pouco, agora tamén está o problema dos prezos dos combustibles.

Un barco que factura 100.000 euros ao ano gastaba de combustible 5.000, pero agora gasta 12.000 e a diferencia entra nas ganancias de todo o ano do armador. Compensa traballar así ou ir facelo noutra actividade? É normal que a xente canse de loitar.

Debe subvencionar o Goberno máis o gasoil para os barcos?

O que ten que facer o Goberno é deixar traballar e permitir que haxa unha cotas dignas para pescar plantándose diante da Unión Europea. Non pode ser que países como Noruega teñan barcos conxeladores de cen metros e que digan que fan pesca sostible, cando non é así. A pesca sostible faina a baixura, pero non eles.

Vostede aínda é novo. Ve xente máis nova que teña ganas de ser armador?

De trinta e catro anos para abaixo non vexo a ninguén que empece nesta profesión. Os mariñeiros atópanse con moita dificultade porque os mozos ven que están moi ben na casa e os seus pais non queren que saian ao mar. Relevo xeracional non hai. A este paso, dentro de vinte anos, dos douscentos cerqueiros que hai van quedar oitenta con sorte. Este ano foron ao despezamento catro ou cinco barcos e o que vén serán otros tantos porque os armadores están aburridos e cansos.