El nuevo nacimiento en la Domus

La Domus presentó este lunes la renovación de uno de sus expositores más recordados: el parto. El módulo contó durante más de 27 años con el mismo nacimiento en formato vídeo recordado por miles de visitantes del museo desde 1995, cuando comenzó su funcionamiento. La nueva actividad cuenta con unas imágenes más actuales, filmadas con una calidad mayor.

Para esta actualización de los contenidos, el museo recopiló dos nuevos partos. Ambos son reales. Uno de ellos lo filmaron los profesionales sanitarios del Sergas. El segundo, que también es verídico, formó parte de la película Quien a hierro mata, producida por Vaca Films y protagonizada por Luis Tosar.

En el acto de presentación del nuevo parto de la Domus participaron Patricia Barciela, directora del museo, junto con la alcaldesa, Inés Rey; y Moncho Núñez, ex director de la institución científica y promotor de la exposición del parto original en los años 90. Tras un cuarto de siglo en la sala del museo, la directora asegura que el parto “sigue teniendo la misma fuerza”. “Nos parece tan importante, imprescindible e icónico como el primer día, cuando se inauguró”, añadió Patricia Barciela. El transcurso de los años hizo necesaria la actualización de esta actividad del museo. “Es única la manera en que llegamos al mundo y eso es lo que queríamos reflejar”, explicó la directora.

En lo que a contenidos se refiere, los dos nuevos nacimientos son los primeros, pero esperan que no sean los únicos. “Queremos seguir ampliando el números de piezas para enseñar la diversidad”, adelanta la directa de la Domus. La otra novedad es el emplazamiento. El habitáculo en el que contemplar el inicio de la vida está situado ahora en la entrada del complejo. “La Domus es un museo que busca que recordemos nuestra humanidad, cómo somos cada uno como personas y como parte de la especie humana”, justificó Barciela.

En el acto intervino también Moncho Núñez. El ex director recordó la importancia que tuvo este módulo dentro del “centro educativo” que es el museo. “En todos los años que vi muchas veces el módulo del parto, y con muchos tipos distintos de gente. Vi cómo un señor se frotaba el brazo porque se le erizaba la piel, una madre que apretaba contra sí a su hija pequeña, a una pareja de novios en la que le cogía la mano a él, y a un grupo adolescentes que se echaban unas risas nerviosas”, recordó Núñez. Todo el módulo, rememora, lo concibieron bajo el lema de “prohibido no tocar, no sentir, no pensar y no soñar”. La alcaldesa, Inés Rey, valoró que “este módulo del parto fue pionero en el conocimiento del ser humano, enseñando de forma gráfica el principio del mundo”.