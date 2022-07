El Concello ha publicado las listas provisionales de concesiones, denegaciones y puntuaciones otorgadas a las becas comedor para el próximo curso escolar. En esta convocatoria se dio luz verde a un total de 2.759 ayudas de las casi 4.000 que se solicitaron, es decir, el 68%.

Las familias tienen diferentes formas de consultar las listas: en el tablón de edictos de la web municipal, en la de Servicios Sociales, en los tablones de los centros cívicos municipales y en el teléfono de atención ciudadana 010. Ahora se abre un plazo de diez hábiles para presentar las alegaciones que se consideren oportunas. Será del 12 al 26 de julio, ambos incluidos. Las reclamaciones e pueden remitir de forma presencial solicitando cita previa, en los registros municipales de María Pita, en el centro Ágora y en la Franja. También existe la opción de presentarla de forma telemática a través de la sede electrónica, coruna.gal.

En cuanto a las ayudas no concedidas, el Concello explica que un 36,56% no alcanzaban la puntuación mínima, un 31,34% superaba los ingresos establecidos en la convocatoria, un 31,51% no cumplía las bases de la convocatoria y un 0,59% desistieron del procedimiento o entregaron documentación errónea.