Teléfono rojo de la cultura al Concello

El sector cultural coruñés podrá “proponer programas, campañas y actividades culturales” y “realizar consultas” al Ayuntamiento a través del futuro Consello Municipal da Cultura, cuyo reglamento, pactado entre PSOE y Marea, se aprobó este miércoles inicialmente en la comisión de Facenda del Concello y se debatirá el viernes en un pleno extraordinario.

El futuro órgano prevé tener un pleno abierto a las asociaciones del sector, si bien con funciones limitadas. La presidencia corresponderá a la regidora de la ciudad, y también se reservan plazas para un concejal de cada grupo con representación en la Corporación, el director de área de Cultura, un representante de la Xunta y miembros del IMCE, el Consorcio de Turismo, el Consorcio de Promoción da Música, la Xunta, la UDC y la Fundación Emalcsa.

En cuanto a los representantes de las fundaciones y asociaciones culturales de la ciudad, podrán participar los de un rango amplio de actividades, desde la música o las artes escénicas al sector editorial o el audiovisual, pero deberá ser por su “petición expresa” y tendrán que acreditar que están constituidas legalmente en A Coruña. El presidente, en este caso la alcaldesa, Inés Rey, también podrá invitar a nuevos miembros.

Las sesiones ordinarias solo se realizarán una vez al año, y, aparte de proponer campañas al Concello, el pleno asesorará a la concejalía de Cultura y desempeñará “cualquier otra función” que le asigne el Concello. También designan a la mayoría de miembros de la comisión permanente, que se reunirá tres veces al año y que emitirá informes y transmitirá al Ayuntamiento las “sugestiones” y “reclamaciones” del sector. Se prevé crear grupos de trabajo para asuntos específicos.

Entre los objetivos del futuro órgano se encuentra crear “mecanismos de coordinación” entre los agentes culturales y educativos y vigilar la “transparencia” de las políticas municipales en el sector, El Consello podrá elaborar dictámenes que no serán vinculantes para el Ayuntamiento, pero el reglamento asegura que “serán tenidos en cuenta”.

El órgano también tiene como finalidad colaborar en la “planificación estratégica” de la cultura de la ciudad, si bien solo con la expresa petición del Concello. Se pretende que promueva la “participación ciudadana” y canalice demandas.

El futuro órgano se presentó a representantes del sector cultural coruñés el pasado mes de abril, en un acto en el teatro Colón, y el Ayuntamiento y Marea aseguran que se han incluido “gran parte de aportaciones” que realizaron.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, señaló que el nuevo órgano es “un paso más” en el compromiso municipal por “el diálogo y la colaboración con todos los sectores de la ciudad”, mientras que la vocera de Marea, María García, señaló que el Consello, y otras medidas pactadas como la convocatoria de nueva ayudas a la creación, “ponen el foco en la cultura de proximidad”.

Discrepancias de la oposición

Los votos de PSOE y Marea fueron los únicos a favor de la aprobación inicial del miércoles, ya que PP y BNG se abstuvieron. Fuentes del Partido Popular señalan que, si el Consello es un órgano consultivo, “lo primero que deberían haber hecho PSOE y Marea era dejar participar a todos los grupos municipales en la elaboración del reglamento y no entregar el expediente con todo hecho”. La formación no había redactado hoy enmiendas para el pleno, pero no descarta hacerlo.

El BNG, que había pedido la creación del órgano en 2020, también considera que ha sido “excluido” del acuerdo, y la edil Avia Veira critica que las funciones previstas en el reglamento son “muy genéricas” y deberían incluirse tareas “más específicas”. El grupo presentará “propuestas de mejora” y echa de menos la inclusión explícita de instituciones culturales como la Fundación Luís Seoane o el Instituto José Cornide.