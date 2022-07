Tripadvisor, Google y otras plataformas se han convertido casi en un must cuando te vas de viaje. A diario son miles las personas que consultan en la red las cosas que hay que ver en las ciudades en las que te encuentras o bien de paso o bien de vacaciones. Pero eso no quiere decir que la colaboración de otros sea siempre justa. Y sino que se lo digan a los encargados de vigilar las páginas web en las que se hacen valoraciones sobre zonas turísticas como la Torre de Hércules de A Coruña.

El caso es que este turista fue hace unos meses a A Coruña. Pero le coincidió un mal día. Y su comentario no dejó a nadie indiferente. "Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una desilusión total, no sé quién se encarga de eso pero deberían solucionarlo de inmediato", sentenció.

Pero evidentemente los comentarios malos son los menos. Casi todos los que acuden valoran muy positivamente la ciudad.