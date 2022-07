El arte del color detrás de la cerveza

Una decena carteles creativos conforman la nueva promoción publicitaria de Estrella Galicia. La campaña de la marca cervecera invita a mantener la línea de las anteriores y lo hace, además, en colaboración con varios artistas de perfil internacional. Cada uno e los artistas colaboradores se encargó de un diseño creativo y personal, que se distribuyeron entre todas las cervezas de la marca. Entre los diseñadores invitados a participar se encuentran varios con acento gallego entre, como el coruñés Manu Viqueira, la santiaguesa Lidia Cao y las hermanas viguesas Yarza Twins.

Cada uno de los colaboradores se sirvió del lema “levántate y...” acompañado de una palabra personalizada, según el producto y el artista encargado. A raíz de esa palabra, cada profesional se ingenió un cartel específico. Todas las composiciones están ya expuestas de cara al público en marquesinas, columnas, murales, mutis, lonas, redes sociales y demás soportes físicos y digitales de promoción de Estrella.

La creación del cartel fue un reto para Manu Viqueira. El creador coruñés está especializado en contenidos audiovisuales, como videoclips para músicos como Green Day o Soziedad Alkoholika. “Fue un subidón que me confiasen este trabajo porque no soy cartelista, yo hago videoclips”, relata. Su contacto con las estéticas punk en los vídeos de los grupos con los que ha colaborado fue clave para tener la confianza de los directores de la promoción. El proyecto que le presentaron le dio “un poco de miedo al principio”, pero también tuvo ganas de superar el desafío y cumplir las expectativas depositadas en su talento. “Ellos querían a alguien especializado en collage y eso, yo, lo controlo mucho”, apunta Viqueira.

Para él resultó un cruce de sensaciones enfrentarse a su “primer cartel profesional”. “Yo hago carteles para mis vídeos, pero mis diseños son para audiovisual, para salir en la pantalla del cine o la televisión”, argumenta. Su lema a trabajar fue Levántate y suma. Con esa premisa, aunó elementos como puños, engranajes y fachadas de edificios. “Tomé referencias de otros trabajos míos con los puños en alto. Como podían tener una connotación política, los cambiamos para que tuviesen el dedo índice levantado”, describe. El gesto gustó en las fases finales del proceso creativo. “Es una metáfora de sumarse a la resistencia, pero, a la vez, es el gesto que hacemos al pedir una cerveza”.

La libertad creativa fue la máxima para la realización de los diseños. Así lo confirma Lidia Cao. Esta joven artista santiaguesa se encargó del cartel con el título Levántate y descubre. Comenta que su cartel “partió de la base del juego cromático, con azules y naranjas complementarios”. “Se trata de transmitir la idea de que estás en un mundo que ya conoces”, explica Cao. Recibió la oportunidad a través de Manel Cráneo, ilustrador encargado de la dirección artística de la campaña. “Él es un referente para mí desde que estudiaba Ilustración en la Escuela de Arte Pablo Picasso”, relata la ilustradora compostelana. Para ella, este proyecto supuso una experiencia positiva a nivel profesional. “Nos dejaron mucha libertad, que eso no siempre es fácil”, indica.

Lamenta no haber podido ver en vivo su diseño. “Aun no pude verlo en las marquesinas porque me ha pillado fuera de Galicia haciendo un mural, pero ya me enteré que las han visto por la calle”, cuenta.

Dos cervezas de la casa en La Tira Rivera

El local de La Tita Rivera, ubicado en O Portiño, cuenta con dos nuevas variedades de cerveza casera. Se tratan de dos variedades ecológicas. La primera basa su elaboración en el pan da Moa y evita, así, el desperdicio del pan duro sobrante que llegaba al obrador de Pan da Moa, en Santiago de Compostela. La segunda está relacionada con el proyecto Ekonoke. Utiliza lúpulo libre de pesticidas en sus plantaciones, que solo emplean energías renovables para su producción y reduce el consumo de recursos hídricos. El proyecto Ekonoke y Cosecha de Galicia iniciaron su desarrollo de lúpulo en interiores en el año 2021. La primera recogida fue en enero de 2022.