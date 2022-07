Hasta el curso 1979-1980 las mujeres no podían cursar estudios de Marina Civil en España, aún pasaron varios años antes de que pudiesen entrar en la Armada y no hubo capitanas de la Marina mercante hasta la década de 1990. Las primeras mujeres que decidieron dedicarse al mar, muchas aún en activo, tuvieron que enfrentarse “no solo contra el machismo, sino contra otras mujeres que no las veían con buenos ojos”, cuenta Raúl Villa, coautor de La mujer en la mar, que se presentó ayer en el Puerto.

Villa es oficial del cuerpo de ingenieros de la Armada y profesor asociado de la Universidade da Coruña, y, junto con el capitán de navío retirado Bartolomé Cánovas, ha recopilado un centenar de entrevistas de precursoras de la profesión. Entre estas está Esther Yáñez, la primera en entrar en la Armada y la única capitán de navío hasta la fecha, y nombres ligados a A Coruña, como el de Sonia Cabado, la primera jefa de máquinas española y que estudió en la ciudad, o Paula Vázquez, pionera en obtener el título de oficial de máquinas y que es “de esta zona”. Cánovas fue director del museo naval de Ferrol, y se ocupó del apartado histórico que compone el primer tercio del libro, un recorrido de mujeres en el mar desde el siglo XV. La mayor parte de las mujeres incluidas son españolas, indica Villa, aunque se incluye a una capitana de buque de pesca de Namibia. Y a todas, explica, las une el “cariño” por el mar.