Decenas de personas se concentraron ayer ante la Delegación Territorial de la ONCE en Galicia para denunciar el despido de un vendedor tras diez años de contratos temporales, aunque la entidad asegura que estudia la posibilidad de darle un empleo para “no dejar a nadie atrás”. La movilización, convocada por el sindicato CIG, busca la readmisión de este trabajador al tiempo que ya se han interpuesto acciones judiciales. El delegado de personal de la CIG en la ONCE, Santiago Mallo, explica que “la ONCE en sus estatutos tiene la obligación de contratar a todas las personas afiliadas”.