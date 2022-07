Unha oportunidade para ver a ría da Coruña e a Torre dende un galeón

Ata mediados do século XX, parte do transporte marítimo da costa galega seguía facéndose nos galeóns, veleiros tradicionais de madeira. “Na Coruña usábanse para ir a Ferrol, algunhas veces a Camariñas”, explica o patrón e biólogo mariño Xandro García “e empregábanse para transportar graneis, dende azucre a sardiñas”. Este verán, García organiza viaxes dende o peirao das Ánimas e percorrendo a ría coruñesa no Punta Pragueira, unha réplica do 2004 dun navío de época pertencente á Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais.

As viaxes, de dúas horas, pensadas para grupos de entre catro e sete persoas e que saen todos os días menos o mércores ás 10.00, 12.30, 16.30 e 19.00 horas, varían segundo o tempo dese día. “Imos, dentro da ría, ata as Xubias, e fóra, ata Mera, pero, por exemplo, o Seixo Blanco, en Oleiros, non se ve ben a determinadas horas”, explica García. Entre as vistas habituais do percorrido está o castelo de San Antón ou as praias de Santa Cristina e Bastiagueiro.

García xa tiña experiencia con embarcacións fluviais na Ribeira Sacra, ou a motor traballando no Burgo para a cofradía, pero é a primeira vez que leva habitualmente un veleiro e a experiencia é diferente. “Ir a vela é surcar o mar, en sintonía coas ondas; a motor é ir rompendo o mar”, explica. Nas viaxes só se emprega a hélice se non hai condicións favorables, e, como un galeón precisa tripulación, García pide a axuda dos pasaxeiros para manexar os cabos e as velas nalgunhas manobras.

No roteiro ofrécese unha experiencia gastronómica, cunha degustación de viño ou cervexa e petiscos, e tamén se fala da historia da ría e os homes que a percorreron. Así, García explica como é entrar no porto da Coruña, de acceso complicado para barcos de gran calado, sinala a illa Marola, ou conta a historia da expedición Balmis, que partiu dos peiraos coruñeses para levar a vacina da varíola a América. Ou a do extinto castelo de San Diego, unha das fortalezas que gardaban A Coruña cando aínda navegaban galeóns con propósitos comerciais.

Mais sempre desde o punto de vista marítimo. “A idea desta ruta sae da frase de Xurxo Souto de que “as cousas do mar non se contan na terra”, e contalas” sinala García, que non ten antepasados mariñeiros pero que se criou en Malpica rodeado do océano. “De pequeno miraba canto tempo se mergullaban os cormoráns”, lembra o patrón as vivencias da nenez que o levaron a estudar Bioloxía e investigar o medio ambiente mariño durante anos. Unha experiencia que agora aproveita para falar da riqueza medioambinetal da ría aos seus pasaxeiros.

Un mar cheo de vida

“Estamos rodeados de biodiversidade, aínda que moita non a vemos desde o barco”, explica o patrón do derradeiro galeón coruñés, “porque vive baixo da auga ou entre os grans de area. Pero si que podemos ver mamíferos mariños e aves, como os cormoráns. Tamén as catro ou cinco especies de gaivota que habitan na ría; a xente pensa que só hai unha”.

Ver aves, precisamente, é a idea dunha futura ruta de catro horas que contaría co acompañamento dun experto e que se achegaría ás proximidades de Ferrol. Outra ruta especial, que se desenvolverá os xoves a partir da semana que vén e tamén dura catro horas, incluirá unha sumiller e cervexas artesanais do establecemento oleirense Alealé en maridaxe con queixos galegos. As viaxes, nas que xa participaron coruñeses e visitantes, pódense reservar na páxina marabaixo.gal.