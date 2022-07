El rock escocés será el sonido que cierre el Morriña Fest en el regreso de los grandes conciertos al estadio de Riazor. Franz Ferdinand pondrá el colofón a la segunda jornada con su concierto a partir de las 1.15 horas. Alex Kapranos es su vocalista.

¿Cómo discurre la gira?

Es increíble volver a tocar en vivo después de tanto tiempo. Los conciertos están yendo muy bien. Hace poco tocamos en Mallorca delante de muchísimo público, también en Bélgica y República Checa.

Y ahora A Coruña.

Es mi primera vez. Tengo ganas de conocer el lugar, la gente y el estadio, que he visto que es grande.

Take me out, su tema más famoso, es una doble metáfora sobre francotiradores y el amor. ¿Se basa en una experiencia amorosa real?

Está inspirada en ese tipo de situaciones que todas las personas experimentamos alguna vez en la vida. Recrea cuando dos personas están enfrentadas y saben cómo se siente la otra, pero esperan a que el movimiento llegue por parte del otro. Me recuerda a las películas en que ves a dos francotiradores que esperan a que el otro dispare. El doble sentido se puede aplicar al ámbito amoroso y parece muy poderoso.

¿Esperaba que esta canción de su primer disco tuviese tanto éxito en su carrera?

La verdad es que no. Cuando nos pusimos a escribir las canciones del primer álbum sabíamos que era buena. Pero también otras que quizá eran más pegadizas. Escribimos canciones pegadizas, pero que tienen su mensaje. Quiero que nuestras canciones sean como piezas de arte.

¿Su estilo de rock resulta sencillo de escuchar en directo?

Me gustan las melodías. Cuando empezamos, muchas bandas las odiaban y nos rebelamos contra eso. De ahí viene el título del último álbum, Hits to the head, sobre una canción que te golpea en la cabeza pero no solo eso: va al corazón y a tus sentimientos. Quiero que la música haga que te muevas.

Cuando la gente escucha el nombre Franz Ferdinand, ¿piensan primero en su banda o en la figura histórica del Archiduque?

No estoy seguro. Depende. Si es tu abuelo de 80 años que no ha escuchado mucha música en los últimos 20 años, quizá piensa antes en la figura histórica. Si eres estadounidense, probablemente no sabrás quién es el Archiduque, que últimamente tiene referencias políticas. Cuando Putin invadió Ucrania, la gente lo comparó con Francisco Fernando.