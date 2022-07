Definición: adx. (e s.) m. e f. Que ten habilidade para lograr algo con enganos, especialmente na compra e venda de gando. NOTA: esta verba figura con esta definición no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Tratante: persoa que trata ou comercia con algunha mercadoría, en particular a que trata con gando. Garduño: persoa que rouba. Estas acepcións aparecen no dicionario da RAG. NOTA: orixinalmente, latarego/a era sinónimo de tratante (ver por exemplo o Refraneiro Galego de Vicente L. Llópiz), para logo engadírselle o matiz de “enganador” indicado na definición da RAG. Así e todo, en moitas localidades tende a usarse como sinónimo de garduño.

Cal é a súa importancia no eido do naturalismo? dous dos tres matices de latarego/a (o neutro de tratante de gando e o pexorativo de ladrón gandeiro) teñen relación co mundo natural galego por distintos motivos: Galicia segue tendo na gandería un dos piares básicos da súa economía; no caso do gando vacún, é a comunidade autónoma líder a nivel español (en 2021 tiña 341.388 das 818.922 vacas censadas no Estado), e a que celebra os principais mercados de gando (por exemplo os de Santiago de Compostela, Silleda e Chantada son os favoritos dos tratantes do noroeste ibérico). A paisaxe gandeira galega ten a súa relevancia no contexto ecolóxico, creando as distintas xeracións de reses en réxime extensivo paisaxes abertas que, en combinación con cultivos non intensivos, conforman un mosaico con elevada biodiversidade. Así e todo, este mosaico rural agrícola e gandeiro está en franco retroceso en Galicia, lastrado polo abandono de explotacións polas marxes de beneficio cada vez menores deste negocio, sen que exista apenas relevo xeracional no colectivo gandeiro. Antigas zonas de pastoreo foron recentemente convertidas en plantacións arbóreas de crecemento rápido e bioloxicamente paupérrimas, principalmente eucaliptais.

Por que está en auxe esta palabra? deixando a un lado os enganos dalgúns tratantes nos mercados, o significado que máis recentemente evoca a palabra latarego é a de ladrón de gando. En efecto, nas últimas dúas décadas multiplicáronse os roubos de reses de todo tipo en territorio galego, tanto en granxas como en campo aberto. Nos anos 2012 e 2013 máis dun cento de becerros foron roubados de granxas da comarca da Limia, causando perdas importantes ás familias gandeiras. Logo de tres anos de investigacións, en novembro de 2015 as forzas de seguridade desartellaron a trama detrás destes roubos: os detidos lucrábanse vendendo a carne destas vitelas en Portugal por fóra das canles legais, sen control sanitario algún. Os lataregos non só poñen o foco no gando vacún: a desaparición nun curto período de tempo da práctica totalidade dos poldros dun dos grupos de cabalos de monte no concello da Estrada, puxo en alerta á Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo e á doutora en Bioloxía Laura Lagos. Independentemente, o Servizo de Protección da Natureza da Guardia Civil (Seprona) identificou tres grupos organizados sospeitosos do roubo e contrabando de cabalos e poldros no sur de Galicia. O aumento do prezo da carne de equino é un aliciente para estas tramas: o prezo dun poldro no mercado negro subiu nos últimos dous anos de 60 a 200 euros. Se ben as multas por subtracción dun animal son pequenas, a comercialización da súa carne por fóra das canles legais poden supoñer penas de máis de dous anos de cárcere e multas económicas millonarias en función do lucro obtido coa venda. Eliminar estas redes de lataregos é vital para manter os cabalos de monte en Galicia, de presenza milenaria na nosa terra pero cun futuro sombrío: nos anos 70 eran máis de 22.000 os cabalos que pacían e modelaban os hábitats das montañas galegas; hoxe apenas chegan aos 10.000, segundo a doutora Lagos.