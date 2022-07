Una ciudad llena de rincones comerciales

Hubo un tiempo en el que en A Coruña, el comercio local más singular estaba oculto a la vista. Se escondía en galerías, centros comerciales urbanos, que proliferaron en casi todos los barrios en los años 60 y 70. Laberínticas, tirando a oscuras y hoy con mucha menos vida que en sus comienzos. En Os Castros conservan con los rótulos, en O Ventorrillo las perlan grafitis y en Linares Rivas se mezclan con las viviendas. El Centro Real, en plena arteria comercial coruñesa, mantiene el trajín por su privilegiada ubicación, pero no todas pueden decir lo mismo. El tiempo y el cambio en las dinámicas comerciales, homogeneizadoras y tendentes hacia el centro de la ciudad, han provocado que estas galerías, que otrora dotaban de vida al barrio, sucumban al silencio y se queden casi vacías. A pesar de esto, no obstante, hay comercios y negocios de la más diversa naturaleza que resisten entre las verjas cerradas de sus vecinos. Algunos, impertérritos al paso del tiempo, otros, emprendedores de reciente apertura.

Entre los primeros se encuentra, orgulloso, José Couso, propietario de la peluquería Couso, escondido en un lateral de las galerías de Linares Rivas desde hace 44 años. “No es la peluquería más antigua, pero casi, hay una que se fundó un año antes. Nos va bien, estamos contentos”, reconoce su dueño. Su ubicación, lejos de las miradas y de camino a ninguna parte, no es óbice para que cuente, a día de hoy, con una más que nutrida clientela. Tampoco sucumbe a la competencia, que, asegura Couso, ha disminuido, incluso en tiempos del auge del barber shop. “Antes, entrabas en cualquier peluquería y eran unos cracks trabajando, ahora se hace otro tipo de peluquería. Peine y tijera como tal, poco. No sé qué va a pasar cuando pase la modita de las maquinillas”, afirma José Couso mientras remata el corte de un niño, símbolo de una clientela que se renueva sin necesidad de estar a la vista. “Ahora, con Internet, te buscan en un pispás. Viene mucha gente que no te conoce y que busca peluquería y así te encuentra. Tengo una clientela de 10 no, de 20”, comenta el propietario, antes de volver a su labor.

En la parte de arriba del centro comercial Os Castros, la galería que conecta la Avenida de Oza con la Merced, existe y resiste desde hace tres años el negocio de Inma Rodríguez, Buena Costura, que ofrece una postal singular del pasadizo cuando sus vivos colores se encuentran con los barriles cobrizos de otro de los supervivientes de la planta, el café Minin, toda una leyenda en el barrio. Al igual que Couso, Inma trajina en su local mientras contesta. El trabajo, también en su caso, deja poco respiro. “Aunque por las tardes, en verano, cierro. Mi norma de vida es vivir, no trabajar”, zanja. Su perspectiva cambió hace cinco años, cuando abandonó su trabajo en una joyería tras 30 años por una enfermedad. “Creí que no volvería a trabajar, pero acabé cogiendo este local para hacer lo que siempre había hecho: mi propia ropa. Luego, mis amigas comenzaron a pedirme que se la hiciese también a ellas”, rememora. Tres años después, Inma Rodríguez suministra sus propias colecciones a tiendas de la ciudad. Sus creaciones no entienden de tallas o tipos de cuerpos. “Hay mujeres para las que es difícil vestirse, porque no encuentran ropa bonita de su talla. Conmigo la tienen, y no me subo a la parra con los precios”, asegura Inma Rodríguez, a quien, admite, el negocio le funciona, pero agradecería algo más de atención por parte de las administraciones. “Nos prometieron hace tres años que pondrían aquí escaleras mecánicas. Hay mucha gente mayor. Todavía no tenemos nada”, lamenta.

Como ella, Ana María Feijoo es otra emprendedora en tiempos de pandemia. En su caso, probó suerte en la esquina de la planta baja del centro comercial O Ventorrillo, donde montó de cero la panadería Suso. “Me quedé sin trabajo a raíz del COVID y decidí arriesgar. Y arriesgué mucho”, recuerda. Su buen hacer y el boca a boca de los vecinos del barrio, que pronto convirtieron su local en un habitual de su ruta de recados, hicieron el resto. “El producto es buenísimo, el pan de masa madre y las empanadas increíbles, viene fresco todos los días. Mucha gente que compraba en otros sitios empezó a venir a este”, asegura. Su local se asienta en las intrincadas galerías que componen el edificio de la calle Salorio Suárez, donde, no obstante, no es la única semilla reciente: a su lado se ha instalado, hace pocas semanas, una peluquería, que llena de vida junto al la panadería de Ana y el supermercado Gadis los bajos del lugar. “Decidí probar y funciona, estoy muy contenta”, asegura la propietaria.

Más longevo es el negocio de Rafael Díaz en el Centro Real, caracterizado por la plaza circular que conforma el centro del edificio modernista en el que se asienta. Allí abrió su madre, en el año 1984, el comercio de libros antiguos y de segunda mano Incunable, que el hijo heredó y reconvirtió en el año 92. “Ahora hago también encuadernaciones, me dedico a temas de coleccionismo, antigüedades, cerámica...”, enumera.

Toda una vida entre las históricas paredes del centro le ha permitido guardar en su cabeza la historia comercial del lugar, que ha ido cambiando con el tiempo en los 100 años que lleva erigido en su ventajosa ubicación, casi como un secreto a voces de toda la vida. Junto a él, o, más bien, sobre su negocio, como huésped sempiterno del piso de arriba, resiste, de los iniciales, la peluquería Raúl, fundada por el padre del actual propietario. “Aguantamos las grandes tendencias hacia los centros comerciales. Los sábados hacemos mercadillo de coleccionismo, con discos, ropa vintage, películas y videojuegos”, explica Díaz.

Ante sus ojos han pasado muchas iniciativas, que fueron cerrando por jubilación o por cambio de vida. De la tienda de encaixe de Camariñas de Gelines, el local de revelado de carretes o la modista de los inicios a la corsetería, el centro de uñas o la pastelería actuales. El bar, el de siempre, el café del Centro Real. Está claro es que las galerías mantienen el pulso. “Hay cambio generacional, pero aquí seguimos”, constata Díaz.