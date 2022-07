El regreso de la librería de Os Castros

“Cuando en Migraciones nos preguntaron si veníamos de vacaciones, dijimos: No, a vivir, pero a vivir con toda la connotación de la palabra”, explica María del Carmen Sánchez sobre lo que supuso para su familia la decisión de trasladarse desde Argentina a A Coruña hace ahora quince meses. Su padre es de Curtis y habían venido a visitar a la familia, pero cuando tuvieron que regresar a casa fueron sus hijos quienes insistieron en reclamar quedarse, a pesar de que son adolescentes y esta decisión suponía perder a sus amigos.

“Allí no nos quedaba familia y nos preocupaba la seguridad en Argentina por nuestros hijos”, explica sobre el traslado, del que dice que “fue un cambio importante a nivel personal y familiar” y una decisión “tomada en familia”. Su marido había conseguido concertar un puesto de trabajo ya desde Argentina y, una vez que el matrimonio resolvió los trámites para escolarizar a los hijos, María del Carmen se planteó buscar una ocupación, momento en el que en la Oficina de Atención al Retornado de la Xunta le propusieron que intentase el autoempleo.

“Un día pasó mi marido delante la librería Carballido y vio que se traspasaba, me lo dijo porque sabía que me encantaba, ya que si había que hacer un trabajo este era el indicado”, señala sobre el establecimiento que Suso Carballido y Pilar Sanjurjo gestionaron en la avenida de la Concordia desde 1990 hasta la pasada primavera, momento en que lo cerraron por la jubilación de ella. María del Carmen fue amante de los libros desde su infancia, al igual que sus hijos, por lo que en su casa de Argentina tenían muchos libros de los que tuvieron que deshacerse. “Había una auténtica biblioteca, uno no sabe cuántos libros tiene hasta el momento en que tiene que cambiarse de casa”, comenta.

Tras solicitar un crédito y un aval para poner en marcha el negocio dos meses después del cierre de la librería, que ahora recibe el nombre de Concordia, como la avenida en la que se encuentra. Suso y Pilar les apoyaron desde el inicio y siguen prestándoles ayuda. “Nos preguntan, nos dan información, vienen a ver si necesitamos algo... Nos encantó la librería tanto como a ellos, nos sentimos apoyados”, indica sobre su relación con los antiguos dueños.

“El recibimiento de la gente fue muy bueno, ya que desde el primer día pasaban vecinos a desearnos suerte. Ese día me fui a casa hinchada de buenas energías porque se nota que es un barrio en el que todos colaboran con todos”, explica María del Carmen, para quien Os Castros es como su barrio de Buenos Aires, San Fernando, ya que los vecinos y los otros comerciantes le ayudan. “Hay solidaridad con el comercio de cercanía porque podrían ir a un centro comercial y me dicen que quieren ir a un sitio donde les conozcan y sepan qué es lo que les gusta”, destaca.

Pero admite que gestionar una librería “es un negocio difícil porque hay que estar informado y ver lo que necesita la gente”, por esta razón quiere incorporar una sección de libros para adolescentes y niños con la ayuda de sus hijos, así como “tratar de incentivar entre los chicos que en lugar de con un juguete, la diversión sea con libros o con algo relacionado con ellos”. Para este objetivo cuenta con la ayuda de un dibujante de cómics argentino, Nik, cuyo personaje Gaturro ha animado a muchos niños a leer, y que les ha autorizado a colocar carteles con viñetas suyas en la librería en las que se destacan los beneficios de la lectura.

Otra novedad introducida es el servicio de fotocopiadora y plastificado, por el que ya han recibido felicitaciones de los vecinos. Este año se han beneficiado además de la necesidad de cambiar los libros de texto en los centros escolares, lo que les ha generado una demanda en este campo. Las redes sociales son otro campo en el que se ha adentrado la librería, ya presente en Facebook e Instagram para divulgar las novedades y darse a conocer. También prevé María del Carmen recuperar las presentaciones de libros y charlas con autores que organizaban Suso y Pilar, además de sesiones de cuentacuentos. A esto piensa añadir talleres de lengua gallega en horarios no laborables para dar servicio a personas que como su familia no tienen opción a aprenderla en cursos convencionales.