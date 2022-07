Una bicicleta, una vuelta al globo, mil nuevos amigos

Pablo García es argentino, pero en 1999, con 25 años, vivía y trabajaba en una agencia turística de Brasil. Fue ese año cuando decidió dar una vuelta al mundo, literal y metafóricamente: “Si no hacía un cambio entonces no lo haría nunca: quería viajar, con la bicicleta, que te da un acercamiento a la gente distinto”. En 2001 partió hacia África, y dos décadas después sigue viajando. Su bitácora registra más de 170.000 kilómetros pedaleando, 106 países recorridos, y en las próximas semanas visitará A Coruña, tras estar en Santiago y las Rías Baixas.

“El año pasado hice el camino francés, y este, el portugués” cuenta García “y después iré a Qatar, por el mundial”. Durante su estancia en A Coruña compartirá la experiencia con los vecinos, como hace en de todos los sitios a los que llega. “Expongo en la calle mi bicicleta, un cartel, un mapa en el que pongo mi vuelta al globo, aunque Santiago ha sido este año la primera ciudad en el mundo en la que me han dicho que no podía hacerlo, por una ordenanza municipal”. García habla cuatro idiomas, pero explicar su historia por todo el mundo lo ha convertido “en un experto de la mímica”, y ha visto cómo lo invitaban a su casa gentes con las que no tenía una lengua en común: “lo grandioso es que te diviertes aunque no lo puedas entender”.

Sus viajes le han dejado amigos “de muchos países”, como un paquistaní en cuya casa vivió en Kuwait que “me sigue escribiendo”. Aunque la mayoría son “latinos”, que han sido su “familia”, explica García: “te encuentras con un español en China y es como si te encontrases con un hermano”.

En cuanto a Galicia, de donde vienen varios de sus antepasados, cuando descansaba bajo unos árboles en un pueblo cerca de Padrón un hombre se le acercó y, después de que le explicase su proyecto, le dijo que tenía familia en Argentina y le llenó la bicicleta de fruta. “Fue conmovedor” señala García.

Pero el contacto con culturas diferentes le ha ensanchado la mente. “Una de las cosas que más me han sorprendido es la cultura musulmana; me he encontrado la mejor hospitalidad del viaje”, afirma, en países como Siria o Líbano, pese a la “situación complicada” de la zona. Por la gente y los paisajes se queda con Jordania y Turquía como naciones preferidas, de entre las más de cien que ha recorrido.

En África convivió con tribus que “nunca hubiese imaginado”, que siguiesen existiendo, que todavía cazan con arco y flechas y duermen “en cuevas en invierno y bajo árboles en verano”. Pero ha sido en los países más pobres, “paradójicamente” en los que ha obtenido más patrocinios de empresas. “He conseguido apoyo en Medio Oriente, Asia, Etiopía, Kenia”, recuerda.

Documental sobre un “sueño”

En otros países ha viajado “con el apoyo de la gente en la calle”. Tiene un documental acerca de su vuelta al mundo que se ofrece a enviarles la descarga a los que se la pidan “por mis redes sociales”, y ahora trabaja, junto con un camarógrafo, para preparar una serie documental sobre su proyecto de vida que vender a alguna plataforma. “Estamos terminando la primera temporada, con once episodios, y habría una segunda”.

García, que cuenta su historia en la web pedaleandoelglobo.com, considera que debe compartirla porque “mi viaje es una muestra de que los sueños se pueden alcanzar,”, incluso “proyectos que pueden parecer medio estrafalarios”. También contempla volver a hacer una ruta jacobea, que recomienda para empezar en el cicloturismo por las facilidades y la variedad de viajeros.