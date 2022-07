Jardines municipales de A Coruña: “Trabajamos al lado de compañeros que hacen lo mismo, pero con salario diferente”

David Ferreiro es el presidente del comité de empresa de Althenia, la empresa que, en 2015, ganó la adjudicación de tres contratos para realizar el mantenimiento de los parques y jardines ordinarios de la ciudad. Pese los empleados trabajan para la misma empresa y realizan idénticas tareas, el comité denuncia que los empleados en una de las adjudicaciones tienen mayor salario y mejores condiciones. Los trabajadores, que acudieron al escaño ciudadano del último pleno, reclaman que en el nuevo contrato, que el Concello ha sacado a concurso pero que está paralizado por denuncias, las condiciones laborales se hagan homogéneas.

¿Cuáles son las diferencias?

Salariales y sociales. Hay 33 trabajadores en cada uno de los tres lotes. En uno hay un pacto por encima del convenio estatal de jardinería. Recoge una paga más, y los trabajadores tienen de diez horas al año para acompañar a hijos o personas mayores al médico, pueden coger un mes sin sueldo pero con cotización a la Seguridad Social… Entre otras cuestiones sociales.

¿De qué deriva?

Esto viene porque, antes de 2015, había tres empresas prestando el servicio. Una de ellas, Cespa, trabajaba también en los jardines de Vigo, y allí consiguieron estas cuestiones. En A Coruña se enteraron, y empezaron a luchar y luchar hasta que lo consiguieron. Cuando Althenia se quedó con los tres lotes, la situación fue a peor, ya que trabajadores de un lote empezaron a trabajar en otros. Tienes un compañero que está trabajando a tu lado, desarrollando las mismas funciones, pero salarios diferentes.

Y ustedes piden ahora equiparación en los nuevos contratos.

Sí.

En el pleno de este mes, la edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, señaló que los escucharía. ¿Tienen alguna reunión programada?

No. Hemos intentando reunirnos desde hace más de un año. Tuvimos una reunión antes. Siguieron con el pliego para delante, y cuando nos dimos cuenta estaba publicado.

El nuevo proceso de contratación contempla varios lotes.

Antes había cinco, los tres de Althenia, el histórico y otro de integración social, para gente con alguna minusvalía, que llevaban el cementerio de Feáns y todo eso. Ahora se une el de los históricos a uno de los otros. Y geográficamente han cambiado las zonas, las de un lote pasan para los de otras, con lo que cambiarán también trabajadores.

¿Podría suponer una pérdida de derechos para empleados que fuesen a una zona menos favorecida?

No, pero trabajadores que tienen unas condiciones inferiores se pueden ver beneficiados.

Ustedes proponen unificar los contratos de las distintas zonas.

Madrid es un municipio muy grande y lo tiene que sacar en varios distritos, pero aquí no hay mucha extensión. Vigo se saca en un lote, Santiago se saca en un lote. Y hay otro problema, ahora hay trabajadores que tienen parte de la jornada en todos los lotes, el camionero, la limpiadora de los vestuarios… Y es económicamente mucho mejor para el concello, sale más barato. Si no, habrá que triplicar los medios materiales. Cuando ahora hay un camión que presta servicio en A Coruña, para los tres lotes, cada empresa tendrá que pillar el suyo. En este nuevo pliego las empresas solo pueden optar a un lote, y no pueden pillar dos salvo que uno quede desierto, que es casi imposible.

¿Cuál es su propuesta de división para los contratos?

Se han mandado varias al Concello. Lo normal sería recoger todo en un único lote, pero de no ser así, se deberían unificar los tres lotes [de Althenia] porque la administración es la misma, algunos trabajadores están compartidos, y vemos que no tiene mucha lógica volver a fraccionar. Si los jardines históricos se quieren sacar aparte porque tienen un cuidado especial, pues podría ser. Incluso le ofrecimos sacar estos tres lotes juntos, otro con los históricos, otro de desbroces, otro de mobiliario urbano… Nunca nos llegaron a prestar atención.

Es decir, dividir tareas.

Para desbroces se necesita otro tipo de maquinaria, empresas especializadas. En mobiliario urbano se necesita mucha gente de carpintería, función que no viene reflejada en el convenio de jardinería. Ellos se basan en que quieren favorecer a las pequeñas empresas de la zona para que puedan ofertar, lo que nos parece normal. Pero lo normal es sacar lotes concretos, de trabajos especializados.

¿Tienen garantizado que se subrogará a todos los trabajadores?

No lo sabemos. En el concurso en vigor quedaron empleados fuera. Puede haber empresas que se queden con un lote y tengan justificación para no contratar a alguien porque digan “usted también estaba trabajando aquí, aquí y aquí”, puede haber problemas.

El contrato está en prórroga forzosa desde junio de 2021. ¿Se ha notado en los medios materiales?

En esta situación el material está un poco desgastado y las empresas no invierten, es normal. Es un desembolso grande y no lo vas a hacer por dos días que te quedan. Pero tampoco tenemos problemas.

Han denunciado el procedimiento del actual contrato ante el tribunal de contratación.

Sí, a través de UGT, y también lo ha hecho la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (Aseja), y puede que lo hayan hecho empresas. No sabemos por qué se ha paralizado.