A venta de produtos a granel está lonxe de ser o descubrimento da pólvora, pero si é un método que permitiu a numerosos usuarios sumarse á corrente ecolóxica. Daniel Rocha leva tres anos animando a sumarse a esta tendencia a moitos veciños do barrio dos Mallos. Faino desde o seu establecemento na avenida homónima. La revolución de los graneles cumpliu tres anos de servizo na zona vendendo os seus produtos de hixiene ecolóxicos. A base do negocio é empregar a menor cantidade de plásticos posible na vida cotiá. E, se non hai outra alternativa, reutilizalos e reciclalos de xeito responsable.

Neste tempo, ten dispensadas 36 toneladas de produtos de limpeza, 13 delas só de deterxente líquido. Os seus artigos, como xabróns, champú sólido, cosméticos ou xeles, non conteñen plásticos. Ademais, dispénsaos a granel, na cantidade que considera axeitada o cliente. Os mesmos compradores poden levar o seu envase da casa e enchelo co produto que necesitan.

Esta dinámica de venta non é nova, e así llo comentan con frecuencia as clientas que entran na tenda, interesadas pola calidade e os prezos do establecemento. “Neste negocio conseguimos fidelizar a moitos clientes, que son a base pola que seguimos en pé. Polo tipo de negocio que teño, combino moita xente do barrio que merca co seu bote pequeno”, explica o propietario, Daniel Rocha. Conta que tamén recibe clientes doutras localidades como Arteixo, Culleredo e Oleiros.

Os Mallos segue a ser a base do éxito do seu negocio. O propietario é de Ourense, e decidiu abrir a súa tenda na Coruña aproveitando o nacemento do seu fillo. Investigou sobre os barrios da cidade antes de decidir onde ubicar o seu establecemento e reduciu a dous as súas opcións: Monte Alto e Os Mallos. Quedou no segundo e, desde o primeiro momento, sentiuse integrado coa veciñanza. “Cando estabamos coas obras antes de abrir a tenda, entraba xente a pesar de que tiñamos os carteis e preguntaban o que iamos facer”, relata Daniel Rocha. “Dábanme as gracias por vir aquí”, engade o xerente da tenda. A súa aposta axudou aos clientes a entrar en prácticas ecolóxicas sen ser conscientes. “Máis que polo mundo ecolóxico, eu entrei pola facilidade coa xente. Cando entraban por primeira vez dicíalles que levasen un pouco para probar. E, cando volvían varias veces, decatábanse de que levaban xa catro compras co mesmo envase”, recorda.