Unha voz colectiva para María Casares

Hai moitos xeitos de contar e celebrar a María Casares no ano do centenario do seu nacemento, pero algúns encaixan como pezas dun crebacabezas. É o caso da serie de podcasts biográficos sobre a actriz, editados, baixo o nome de María Casares: Da Coruña a Residente Privilexiada, pola colaboración establecida entre o Concello e a Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Nas gravacións, que repasan a vida da actriz sobre os eixos máis importantes da súa biografía e traxectoria, é a propia María Casares a que se conta a si mesma, a través dunhas voces prestadas para a ocasión. Son as das actrices Rebeca Solla, e Cora Velasco, que puxeron verbas percorrido vital da artista baixo a batuta de María Lopo. Hoxe será a quenda de María Francelina, que porá o broche á gravación en vivo do podcast que se desenvolve no Kiosko Alfonso. “Son lecturas da súa biografía, Residente Privilexiada, que xiran en torno a tres temas: a súas memorias sobre A Coruña e Galicia, a súa relación co teatro, e o exilio e todo o que o arrodea. Son cousas importantísimas que hai que comentar, os eixos da súa vida”, refire María Lopo, mestra de cerimonias dos podcasts.

A iniciativa encara hoxe (19.00 horas) a súa última sesión, deixando un regusto doce ao público presente, que puido coñecer un pouco mellor a esa grande descoñecida que aínda é María Casares. “O clima foi moi agradable. Á xente sorprendeulle moito que ela puidese falar dun xeito tan real sobre Galicia, tan fotográfico. Tamén sorprendeu o feito de que o exilio tivese tanto peso no que ela escribía. Iso impacta”, comenta Lopo. Non sen razón, a actriz escolleu a categoría de Residente Privilexiada, estatus administrativo que figuraba na súa tarxeta de residencia en Francia, como título para a súa autobiografía. María Casares, exiliada antes que calquera outra cousa; unha circunstancia que tampouco foi allea ás actrices que encararon a encomenda de poñerlle voz aos seus textos. “Unha das actrices, Rebeca Solla, naceu en Suiza. Empatizou moito, porque a emigración ten moito que ver co exilio”, asegura a coordinadora do proxecto. A serie biográfica servía, ademais, de complemento paralelo á exposición María Casares, actriz océano, que se pode visitar na planta baixa do Kiosko Alfonso e que repasa a traxectoria da actriz a través dos obxectos e as fotografías que representan diversos momentos da súa vida e, tamén, a través dos propios textos da súa autobiografía. “Moitas das cousas que se evocan están presentes na exposición. Hai dous vasos comunicantes: o que estamos falando arriba, vese abaixo. É como se lle désemos a palabra a ela”, propón Lopo.