El divulgador histórico Guillermo Nicieza presenta este miércoles su libro, Leones del mar, en la sede del Real Club Náutico a las 20.00 horas. El libro explica de forma detallada el auge de la Armada en el siglo XVIII y la importancia que llegó a tener pese al recuerdo ha perdurado de ella hasta la actualidad.

¿Por qué centra el libro en el Siglo XVIII de La Armada?

Hay que tener en cuenta el cambio de paradigma de finales del siglo anterior. Cuando llega Felipe V al trono se encuentra una Armada compuesta por galeones de una tecnología relativamente antigua. Aunque habían intentado hacer algunas mejoras, otras potencias como Francia e Inglaterra ya estaban construyendo navíos de línea, mucho más avanzados que los españoles. Ahí el Rey se encomendó a José Patiño, que fue el padre de la Real Armada. Se llama así porque antes, con los reinados de los Habsburgo, existían varias armadas independientes con sus propios almirantes. Por un lado estaban los galeones del Atlántico y, por el otro, las galeras del Mediterráneo. Esta unificación se dio por la doctrina francesa de uniformizar y estandarizarlo todo. En poco más de veinte años, la Armada española consiguió tener un crecimiento exponencial. En la guerra de la cuádruple alianza, España consiguió empatar ella sola contra las grandes potencias europeas de la época.

¿Recoge algún episodio relacionado con A Coruña o con Galicia?

Está la batalla de Brión, en Ferrol. La toco un poco de refilón, porque me extenderé más en el siguiente libro. También está en el libro la batalla de Finisterre, que fue previa a la de Trafalgar. Luego, hay muchas menciones a marineros gallegos como Lángara o al arsenal de Ferrol. Lo más típico que tiene A Coruña es el episodio del Siglo XVI con María Pita, pero durante el Siglo XVIII fue una ciudad bastante tranquila.

¿Por qué se vio perjudicado el recuerdo de la Armada española en esa época?

La imagen de la Armada se denostó por los británicos del Siglo XIX. La Royal Navy hizo una propaganda terrible intentando borrar sus derrotas. Si no están en sus archivos, no existen. Eso ya pasó antes con Isabel I en el Siglo XVI. Los libros y películas escritas por británicos o anglosajones han ayudado. España tiene mucha bibliografía naval, aunque quizá no se ha estudiado lo suficiente. O se ha estudiado en círculos de eruditos. La Armada tiene grandes archivistas y documentalistas con libros fantásticos, pero no son divulgativos y la tirada es muy corta. Al final, una película como Master and Commander o Piratas del Caribe, más para niños, dan a entender que España nunca fue una potencia naval, cuando realmente fue todo lo contrario.

¿Considera que es importante conocer la historia naval?

Eso es. Por eso recomiendo la serie La Fortuna, de Amenábar. Es actual, pero basada en el suceso histórico del ataque a traición de las fragatas británicas a las españolas en 1804 en las que se voló la Mercedes. Ese tipo de cuestiones, aunque salgan poco tiempo en los últimos capítulos de la serie, son importantes porque ayudan a extender la historia naval. Los tercios de Flandes o Blas de Lezo están en boga y son famosos ahora mismo, pro se olvidan otros marinos que han sido más desconocidos y no tienen nada que envidiarles.

¿Pretende con este libro llegar a ese público más amplio?

Mi intención con Leones del mar fue siempre hacer un libro divulgativo. Tiene 600 páginas, pero explica todo el contexto de la Armada española del Siglo XVIII. Hablo de la construcción naval, de los tipos de navíos, en qué se diferencian de una fragata o de una goleta, los tipos de velas y cómo se maniobran, cómo funciona el viento o tácticas navales. Es un compendio de todo lo que le puede interesar a alguien sobre la Armada española en el Siglo XVIII. No hace falta ser patrón de yate ni oficial e la Armada para leerlo, sino que se puede disfrutar perfectamente siendo nuevo en la materia. También es cierto que se puede disfrutar ya con unos conocimientos de náutica e historia naval con más recorrido. Un ejemplo, se hace una reinterpretación de la batalla de Trafalgar con nuevos datos. Quizá no está tan claro que fuese una gran derrota española. A ella le dedico unas cincuenta páginas para explicarla bien.