“A Coruña foi a primeira cidade do país en ter misa en galego, sempre con dous policías presentes”

O profesor e escritor Carlos Callón trae hoxe a Méndez Núñez a presentación do Libro negro da lingua galega, un volume no que repasa os 500 anos de persecución do idioma. Farao as 19.30 horas acompañado de Pilar García Negro, Francisco Jorquera e Victorino Pérez Prieto.

O libro negro da lingua galega escolle un formato singular para falar de sociolingüística, directo e artellado en anécdotas. É un xeito de enganchar a públicos menos propensos a este tipo de lecturas?

Eu tentei facer un libro que fose, por un lado, moi rigoroso, pero que non fose para académicos. Foron oito anos de investigación no meu tempo libre, pero levoume tanto tempo a investigación como tentar que fose unha redacción próxima. Iso si: non aforrei nin unha soa nota a pé de páxina, porque aínda que a redacción ten que ser divulgativa, eu quero que quede ben claro de onde vén cada cousa: que se vexa que este castigo pódese ver neste artigo. Hai moita fake new sobre a lingua.

E cales son esas fake news? Está esa da imposición do galego...

Unha delas é que se nos presente o mundo ao revés, como se o galego fose a lingua imposta e non a lingua natural e mortificada ao longo do tempo, que logra sobrevivir a pesar das numerosas dificultades. Outra falsificación é que non se fala máis galego porque a xente non o pide. Podemos ver como, ao longo dos séculos, xeración tras xeración, hai xente que pide o galego e que no entanto non se atende esta demanda. Hai máis demanda de galego que oferta de galego, tamén hoxe. Outra falsificación é que o galego só foi perseguido durante a ditadura, cando podemos ver á perfección como a ditadura realiza unha persecución de todos os dereitos democráticos, tamén os lingüisticos, pero non inventa unha política propia para atacar as linguas: o que fai é aplicar unha política que vén de séculos antes.

Non a inventa, recupéraa.

Exacto, e dálle máis forza e aplica militarmente, desde a violencia, unha política de antes, que tamén continúa, doutro xeito, despois de morto o ditador. Este libro tenta ser unha resposta a por que moita xente pensa que a lingua dos seus pais non sirve para os seus fillos.

Recolle algunhas anécdotas de violencia explícita, por exemplo cos cilicios nos seminarios para quen usaba o galego, e outras máis sutís. Cales se dan na Coruña?

A Deputación da Coruña, no século XIX, ten un debate super intenso sobre a posibilidade de comprar ou non un dicionario bilingüe, galego-castelán, e chegan á opinión, tal e como di nunha acta, de que“pudiera ser un mal”. Ao final din que poden comprar uns pouquiños, pero que podía ser algo nocivo se se estende. A Coruña é a primeira cidade de todo o país en ter unha misa continuada en galego, nas Capuchinas. Eu espero poder facer un acto este ano para recordar ese evento. Foron uns padres militantes da lingua, cunha comunidade cristiá que quería o galego na igrexa. Batallouse moito para conseguilo, pero sempre había dous policías presentes.

Para vixiar se se facía algún alegato político?

Exacto. Despois, como tiñan tanta xente, propuxéronlle dende unha radio a posibilidade de emitilas, e Fraga dixo que de ningún xeito, que non había ningunha lei que permitise que se emitisen misas en galego. Victorino Pérez Prieto, que é un teólogo, vainos falar do caso concreto do galego na Igrexa. Estará tamén Paco Jorquera, a quen hoxe coñecemos polo seu labor institucional, mais temos que retrotraernos a un adolescente Jorquera que move á cidade da Coruña, ao movemento estudantil, porque había un profesor no Zalaeta que se negaba a corrixirlle un exame en galego. Foi un movemento intensísimo e interesantísimo.

E precoz, entendo. Eran habituais naquela época?

Para miña sorpresa, había máis antes que agora, mesmo houbo manifestacións en defensa do galego que eu non coñecía. No 1910, hai unha manifestación interesantísima en Santiago de Compostela, na que os estudantes reclaman estudos de Filoloxía galego-portuguesa na cidade, porque os querían mandar a Madrid. Houbo protestos fortísimos, interveu ata o Goberno Civil. Nos anos 60, en vez de dicir que había manifestacións, dicían que eran excursións, e fretaban buses dende Vigo e Coruña con bandeiras galegas.

Dise que A Coruña é a cidade na que menos compromiso existe co galego, e onde se fala menos. É así?

A Coruña, igual que todas as cidades, ten máis estruturas de poder por parte do Estado Español, o que fixo que chegase mais funcionariado foráneo e que houbese máis estruturas de prohibición e limitación do galego, o que tivo consecuencias. Mais tamén hai que dicir que A Coruña aparece neste libro non só pola parte negativa, senón polos lóstregos na noite, pola xente que foi capaz de abrir paso en momentos inesperados. A primeira escola que se crea para tentar educar aos nenos en galego foron as Escolas do Ensino Galego, aí na Coruña, con moitísimas dificultades. Aí están as Irmandades da Fala e os irmáns Vilar Ponte. No libro aparece a figura de Ramón Vilar Ponte, fundamental para a lingua galega.

E menos lembrado que o seu irmán Antón.

Si, lémbrase máis a Antón, pero Ramón fixo unha labor de investigación moi importante. El, no ano 1951, quixo entrar na Real Academia Galega, nun momento no que tiña prohibido usar o galego, e el dixo que non entraba se non podía usar o galego. El o que fixo foi facer un acto privado en galego onde non convidaron ás autoridades, nunha sala pequena do pazo de María Pita. Foi tamén o primeiro acto no que se lembrou a memoria do movemento galeguista e nacionalista antes do ano 36, de todos os asasinados pola ditadura. Como consecuencia de ese evento, que se chegou a saber aínda que foi a porta pechada, recibiu unha malleira no Orzán da cal morrería, polas secuelas, dous anos máis tarde. Pagou o prezo máis alto.

Son 500 anos de represión, que poden entenderse como 500 anos de resistencia. O galego foi quen de sobrevivir a esa persecución.

Hai secuelas evidentes, de que o galego perde calidade como lingua propia, que perde falantes, que a día de hoxe é máis difícil vivir en galego que hai 15 anos, iso é así. Que existen esas secuelas non hai dúbida, pero tamén é verdade que non conseguiron extirpar nin o galego do corpo social, nin o amor polo galego. É moi importante: xente, que polos motivos que sexa, non fala galego, ama o galego, e desexa que as institucións promocionen o galego, e que os seus fillos se poidan educar en galego, e non ven ningún argumento para que os consellos ou as deputacións ou o goberno galego non usen o galego. Iso é moi importante. Pensemos en canta xente da Coruña, por exemplo, que non fala galego no seu día a día, gastou diñeiro en que as Tanxugueiras fosen a Eurovisión. En canto nos dan un espello positivo, nós vémonos aí, e apoiámonos, e desexamos que vaia adiante. Iso mostra o camiño de futuro. Vemos unha sociedade comprometida cunhas institucións que non o están.

Cabe hoxe o optimismo? Hai unha perda de falantes progresiva, mais nunca houbo tanta industria cultural e creación en galego como agora.

O galego non está nunha boa situación, non podemos anestesiar a realidade. No entanto non está nun punto de non retorno. Hai quen da por feito que vai morrer, pero os pesimistas tamén se enganan. Hai linguas que estiveron nunha situación moito peor que a nosa, e que foron capaz de recuperarse. Que lle falta á nosa? O apoio institucional, porque é certo que temos unha literatura riquísima, e hai que ver o recoñecemento internacional que están a ter estas novas figuras da música, da literatura, do cinema. O galego limita para as persoas que pensan que limita. Cando un imprime a súa propia cultura, iso abre as portas do mundo. Que nos acontece? Que esa xente desenvolve esa grande cultura en galego a pesar de. A pesar de que non hai o apoio que tiña que ter, por exemplo, do Goberno galego. Por exemplo, que o Goberno galego este ano, por ver primeira en toda a historia da Autonomía, puxesen un 50% de mínimo en de libros en castelán nas bibliotecas. Podía ser un 0% de libros en galego. Que sentido ten iso? De verdade hai que discriminar o galego ata ese punto? Decátase Rueda de que el non sería presidente dun Goberno autonómico considerado nacionalidade histórica, se non tivésemos lingua e cultura propias?