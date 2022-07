Tripadvisor, Google y otras plataformas se han convertido casi en un must cuando te vas de viaje. A diario son miles las personas que consultan en la red las cosas que hay que ver en las ciudades en las que te encuentras o bien de paso o bien de vacaciones. Pero eso no quiere decir que la colaboración de otros sea siempre justa. Y si no que se lo digan a los encargados de vigilar las páginas web en las que se hacen valoraciones sobre zonas turísticas como la que hizo un turista recientemente sobre la plaza María Pita, lugar emblemático de A Coruña que no a todo el mundo le gusta de la misma forma a juzgar por lo que se puede leer en redes sociales.

"En plena plaza María Pita sentados a comer es horrible ver como invaden los camiones de la basura con un ruido ensordecedor", aseguraba en este caso el turista. Pero hay que decir que los comentarios negativos son los menos: la mayor parte de los miles de usuarios que visitan María Pita y luego hablan de ella lo hacen para destacar su gran potencial turístico y su belleza. Como en todo internet hay comentarios para todos los gustos.