UB40, cabeza de cartel del Festival Noroeste, con conciertos en el muelle de Trasatlánticos

Del Red Red Wine de UB40 al Terra de Tanxugueiras, con parada en la eurovisiva Luna Ki, la potencia visual de Zahara o el indie de Dorian. El Festival Noroeste Estrella Galicia, con el lema Volvemos pisar a area!, desvela su apuesta, con UB40 como cabeza de cartel y con un nuevo escenario: el muelle de Trasatlánticos, abierto por el Puerto desde hace meses para el uso ciudadano y que acogerá sus primeros conciertos.

El festival se celebrará del 10 al 14 de agosto y hoy desvelará horarios y fechas exactas de cada concierto, en cuya organización colaboran el Ayuntamiento y la Xunta, dentro del programa Xacobeo 21-22. Este es el reparto de grupos por cada uno de los escenarios: el tradicional de la playa de Riazor, el habitual en los últimos años del parque de Santa Margarita y la novedad del muelle de Trasatlánticos.

E Playa de Riazor. UB40, formado en 1978 y que se marcó su primer éxito a principios de los ochenta con su versión del tema de Neil Diamond Red Red Wine, es la apuesta del Ayuntamiento y de la Xunta como cabeza de cartel del Noroeste. Al escenario de Riazor también saltarán Zahara, Tanxugueiras, Baiuca, Bratzantifa y Helena Egea. Zahara regresa al Noroeste, a un escenario más amplio, después de que el año pasado actuara en Santa Margarita con reducción de público debido a las restricciones por el coronavirus.

E Muelle de Trasatlánticos. Nueva apuesta de escenario en el Festival Noroeste. Rodeados de mar, actuarán cuatro grupos: el sonido mestizo y alegre de Amparanoia; el dúo Delaporte, que a finales de 2021 editó un disco inspirado en la música electrónica de club; el pop electrónico con toques indies de Dorian; y La La Love You, que se consagraron con la canción El fin del mundo.

E Parque de Santa Margarita. El rock de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra es uno de los reclamos en este escenario, en el que también actuarán Ana Moura, Dios Ke Te Crew, La Pegatina, Maika Makovski, una de los referentes del rock alternativo en España, y Luna Ki, que ha lanzado su primer LP después de la exposición pública que tuvo con el Benidorm Fest, del que se retiró por no poder usar autotune.

E Noroeste extendido. El festival volverá a tener escenarios diseminados por la ciudad, una fórmula extendida que se inició en el anterior mandato. 35 grupos, tantos como ediciones suma el Noroeste, actuarán en espacios como la plaza Sellier o la Fundación Luis Seoane. Entre ellos, A Pedreira, Biznaga, Corizonas, Crnds e Imma Veiga Live, Familia Caamagno, Julián Maeso Sexteto, Miguel Costas, Néstor Pardo y Teresa Ferreiro.