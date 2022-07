La explosión de internet configura una nueva forma de valorar los establecimientos por los usuarios. Las guías turísticas dan paso a webs especializadas en valorar la experiencia y las instalaciones, y aunque la reina en la red es TripAdvisor, Google también ofrece la posibilidad de añadir puntuación con código de cinco estrellas y una reseña sobre el espacio que se acaba de visitar.

El navegador ofrece la posibilidad de emitir y leer críticas de los restaurantes que prueba, pero también de los paisajes que visita, las ciudades a las que viaja, las calles por las que transita y todo tipo de lugares registrados en la plataforma.

Las interacciones de los clientes en la web para informarse y decidir dónde van a consumir incide directamente en los negocios, que no sólo cuidan la elaboración de sus platos y su aspecto exterior; sino que la empresa se ve obligada a mejorar la experiencia del cliente desde que entra hasta que sale del local para mejorar su impresión. Los camareros también cuidan mucho más su trato al cliente preocupados por su devenir profesional, y muchas veces tienen que lidiar con situaciones indeseables.

Lo cierto es que hay hasta quién puntúa sin ir. Y eso fastidia a los hosteleros porque el prestigio de su marca va en los comentarios. "Soy valenciano y no me gusta el engaño. Al buscar un sitio donde comer en A Coruña me he topado con este y he visto que tienen una paella que me alarma. Lo que anuncian no es ni paella. El precio además es desorbitado, de 30 euros", relata el cliente que no llegó a serlo. El comentario y la puntuación (una estrella sobre cinco) hizo que estallara el hostelero. "Mire usted, antes de poner una crítica negativa a un restaurante lo primero que tiene que hacer es ir a comer o cenar al restaurante y luego opinar. Porque se está equivocando en todo y además el precio que dice usted de 30 euros por ración es otro error, ya que el precio de 30 euros es por la paellera entera donde comen tres personas abundantemente. Criticar por criticar desde la distancia y sin saber, no es saludable para usted", sentencia.