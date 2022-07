Diez escenarios para expandir el Festival Noroeste

UB40, Tanxugueiras y Baiuca encabezan el cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia, que devuelve la música al escenario de la playa de Riazor y a otros nueve rincones de la ciudad. Serán 49 artistas los que actuarán entre el 10 y el 14 de agosto. “Queríamos un festival esparcido, que la gente pudiese salir a la calle y vibrar con la música”, comentó la directora artística, Cristina Toba. De todas las propuestas, 23 cuentan con el liderazgo de artistas femeninas. Todos los conciertos serán gratuitos.

La gran novedad en cuanto a los emplazamientos será el muelle de Transatlánticos. En esa línea, el festival llegará a más rincones de la ciudad que el año pasado. En el Puerto se situarán los sonidos de la música contemporánea y de tendencia. Será uno de los escenarios que de comienzo al festival el día 10 con el concierto de Dorian a la medianoche. Antes, estrenará el escenario La la love you. El viernes, en los mismos horarios, actuarán en Transatlánticos Delaporte y Amparanoia.

El arenal de Riazor volverá a ser el epicentro del programa, pero solo lo será durante dos jornadas. El viernes 12 y el sábado 13 serán los días en que los altavoces del escenario principal empapen la ensenada con música desde última hora de la tarde hasta la madrugada. En la primera noche, comenzará con el concierto de Bratzantifa a las 21.15 horas. Zahara actuará a las 23.00 horas como parte de su última gira nacional. Pasada la medianoche, Tanxugueiras será el plato fuerte. Para el sábado, Riazor tendrá en directo a Helena Egea, el artista urbano gallego Baiuca, y la banda británica UB40, que mezcla sonidos de pop y reggae.

Siguen en el programa el escenario del Campo da Leña y del parque de Santa Margarita. Sin embargo, se pierde el del parque Europa con respecto a la edición de 2021. En la plaza de España se situarán los grupos de sonidos pop y rock, haciendo referencia al nombre original del festival, que cumple su trigesimoquinto aniversario. El miércoles abren la fiesta Maruja Limón y Corizonas. El segundo día, el jueves 11, tocarán Pedro Pastor y los locos descalzos a las 20.00 horas y, a las 22.00, será el turno de Familia Caamagno.

El parque de Santa Margarita se destinará a las propuestas de música urbana, alternativa con algunos toques de folk y de rock. El miércoles día 10 pasarán por el anfiteatro del parque, junto al Palacio de la Ópera, tendrá como cabeza de cartel al grupo La Pegatina. Sus ritmos de ska sonarán a partir de las 1.00 horas de la madrugada. Antes saldrá a escena Luna Ki, artista que optó preseleccionada para el Benidorm Fest este año y que renunció a participar porque no le permitieron usar efectos de voz en su canción, Voy a morir. La primera actuación correrá a cargo de Ana Moura a las 21.00 horas. Con los mismos horarios, el jueves les toca a Maika Makovski, Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra y Dios ke te crew, que culminan con su hip-hop.

La asociación AGA Ucraína reclamó ayer la cancelación del concierto de Emir Kusturica por su “apoyo abierto” al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El artista serbio recibió en 2016 la Orden de la Amistad del mandatario ruso, una condecoración de alta importancia otorgada a extranjeros por parte de la Federación Rusa. Kusturica ya vio cancelada una actuación en Barcelona el 30 de marzo debido a las reclamaciones de la comunidad ucraniana.

El resto de escenarios del Noroeste se repartirán sus estilos propios según la zona donde estén emplazados. Julián Maeso será uno de los platos fuertes en la plaza de Azcárraga, el jueves a las 20.30 horas. Después de él actúa Kamaal Williams. Antes, el miércoles, estarán en directo Vanessa Collier y David Walters. La plaza de la Cormelana con Sellier tendrá dos emplazamientos para música de DJ. Por allí pasarán, de jueves a domingo, Toccororo, Alicia Carrera, Judah y Teresa Ferreiro.

El Castillo de San Antón abrirá y cerrará el festival con exquisiteces musicales. Las tres actuaciones en el museo arqueológico correrán a cargo de A Pedreira, Valeria Castro e Israel Fernández. La Fundación Luis Seoane y la Casa Museo Casares Quiroga tendrán también oferta musical. Completan el programa dos pasacalles en el fin de semana.

El festival se presentó este jueves en un acto en el andén de Riazor. En él participaron la alcaldesa, Inés Rey; el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, la directora artística del festival, Cristina Toba; y el director de asuntos corporativos de Hijos de Rivera, Antonio Viejo. La alcaldesa celebró el regreso al cartel de la playa de Riazor que, este año, “vuelve para quedarse” indicó.

Playa de Riazor, Viernes 12 de agosto

Bratzantifa 21.15 horas

Zahara 23.00 horas

Tanxugueiras 1.00 horas

Playa de Riazor, Sábado 13 de agosto

Helena Egea 21.15 horas

UB40 23.00 horas

Baiuca 1.00 horas

Muelle de Transatlánticos, miércoles 10 de agosto

La la love you 22.00 horas

Dorian 0.00 horas

Muelle de Transatlánticos, jueves 11 de agosto

Delaporte 22.00 horas

Amparanoia 0.00 horas

Parque de Santa Margarita, miércoles 10 de agosto

Ana Moura 21.00 horas

Luna Ki 23.00 horas

La Pegatina 1.00 horas

Parque de Santa Margarita, jueves 11 de agosto

Maika Makovski 21.00 horas

Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra 23.00 horas

Dios ke te crew 1.00 horas