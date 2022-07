El senador coruñés del PP Miguel Lorenzo, exige al Gobierno central que incluya el trayecto en tren entre A Coruña, Santiago y Ourense entre los bonificados al 100% para los usuarios abonados, ya que el presidente Pedro Sánchez anunció que estos viajes serían gratuitos en Cercanías y Media Distancia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año para luchar contra el impacto de la guerra en Ucrania.

Lorenzo califica de “evidente discriminación” que no se admita la gratuidad de los abonos en los trenes Avant, que son utilizados a diario por numerosos trabajadores, pese a que tienen los precios más altos y y menos bonos. También recuerda que Renfe no ha recuperado las frecuencias anteriores a la pandemia, “lo que hace que no haya plazas en el tren que permita cubrir la demanda de las necesidades de movilidad de los gallegos”.