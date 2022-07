Una ucraniana que canta boleros

Toco la parte baja de la espalda de Diana Lekhush mientras ella hace escala con su voz y los dedos notan perfectamente cómo se van contrayendo unos músculos que desconocía, alrededor de su columna, de abajo a arriba. Impresiona tanto como después oírle una pieza de ópera de Montserrat Caballé, un bolero o una canción en ucraniano que compuso ella. A esta cantante, músico y profesora de canto de Ucrania, tras grabar discos y tener una carrera musical desde adolescente, los coruñeses pueden escucharla ahora en zonas como la calle Real, con un micro y un altavoz, donde al igual que muchos artistas callejeros, intenta sobrevivir, tras una mala racha, de lo que más ama en la vida, cantar.

Lekhush, que habla castellano con fluidez, no está en A Coruña como refugiada de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Ella se fue antes de su país, para mejorar su salud tras resultar afectada por la explosión de la central nuclear de Chernóbil en 1986. “Yo tenía 14 años entonces. Nací en Nezhin, en la región de Chernígov, a poco más de setenta kilómetros en línea recta de Chernóbil. Estaba en la escuela ese día, nos dijeron que no pasaba nada. Pero desde ese día cogí como una alergia a casi toda la comida. Los médicos me dijeron que debía irme a algún país como España para mejorar, estuve un tiempo en Georgia y al final vine a España en 2003”, cuenta esta artista, que intercala su relato con breves demostraciones de su potencia vocal, paralizando a los clientes del café donde se desarrolla la charla. La camarera, que estuvo varios en un conservatorio, se acerca a felicitarla.

“Estuve en distintos lugares, como Barcelona, Barakaldo, Santiago de Compostela, Lugo. Actué en grupos, estuve en escuelas de música. El cambio fue tremendo, comía una mandarina, que antes no podía ni tocarle que se ponía toda la piel roja, y aquí no me pasaba nada. Volví antes de la pandemia a Ucrania y ahora regresé a España, a Galicia, en octubre del año pasado”, añade. Al no ser refugiada de la guerra, Dina Lekhush no puede optar a algunas ayudas que sí tienen compatriotas suyos pero logró apoyo de asociaciones e instituciones de A Coruña, y también de particulares.

“Los profesores les repetían a mis padres que tenía una gran voz, que debía ir a una escuela de música, pero no querían porque mi hermana mayor era ingeniero y querían algo parecido. Pero estudié al final, fui al instituto de música. Empecé a cantar muy joven en la capital, en Kiev, tocando en un hotel, después participé y gané en concursos, me fui a Moscú un tiempo. Pero era un mundo muy difícil en aquellos años”, continúa esta intérprete, que relata una historia que conocen muy bien otras mujeres. “Varias veces me propusieron apoyarme en mi carrera pero me pedían a cambio que me fuera con ellos a la cama. Era más fácil, pero yo no quería eso”, destaca.

La operación de una pierna mantuvo a esta artista sin poder trabajar durante un tiempo y ahora está intentando salir a flote, viviendo en casas de amigos e intentando ganar algún dinero en sus actuaciones en la calle. Los que la escuchan, se paran. “Ayer se acercó una mujer y hablando con ella, al final me pidió que le diese clase. Yo descubrí la matriz vocal, el rango que va desde el coxis hasta la cabeza. Existen unos músculos ocultos que actúan al cantar, que debes conocer para ejercitar y que no sufra la garganta para que no pierdas la voz, para tener una carrera más larga. Yo tengo cuarenta timbres de voz, canto desde ópera a jazz, soul, blues, repertorio de discoteca, pasodobles y boleros, que me encantan. También Bárbara Streisand, Cristina Aguilera, incluso Elvis Presley”, relata. Su capacidad se observa escuchándola y viéndola cantar sin esfuerzo, movilizando desde el diafragma a los pómulos, el abdomen o las lumbares.

Dina aún tiene familia y amigos en Ucrania. Allí está su hermana y su sobrino. “Por ahora tienen suerte, la zona donde bombardearon está cerca pero no les afectó. Sí destruyeron la casa de mi exmarido. Mis amigos de allí están ahora repartidos por distintos países, los que pudieron irse. Ningún ser humano puede hacer esto, hacer tanto daño con tanta facilidad”, señala en referencia al presidente ruso.