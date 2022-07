Hace menos de siete años, A Coruña era la ciudad más barata de España para sacarse el carnet de conducir. El precio de la práctica de conducir rondaba los 13 euros, dos euros menos que la media de la vecina Santiago y a años luz de la más cara, los casi 50 euros por lección de San Sebastián. A pesar de que ya hace algunos años que el servicio se ha ido encareciendo e igualando a algunas ciudades españolas, la inflación y el alza en el precio de los carburantes ha obligado a muchas autoescuelas coruñesas a subir aún más el precio de las prácticas, ante el dramático impacto del precio del combustible en los bolsillos de los propietarios.

“En junio de 2021 pagamos el litro de gasoil a 1,15 euros. Ahora estamos a más de dos, y con el descuento del Gobierno, queda en 1,90”, señala la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Autoescuela de A Coruña, Silvia Vázquez. Según los cálculos de la entidad, el precio de los carburantes se ha hecho notar en un total de 37,5 euros más por cada depósito, lo que no ha dejado a las autoescuelas más remedio que repercutir la subida en el precio final. “Era eso o parar los coches, no compensa movernos. Se ha subido la práctica, no la matrícula”, puntualiza Vázquez, también directora de la Autoescuela Oza.

La práctica, que rondaba hace un año los 16 o 18 euros, sobrepasa ahora los 20 en los centros de formación vial coruñeses. Un precio que se sigue enmarcando, no obstante, entre los más económicos de las ciudades españolas, que de igual modo han ido subiendo los precios en un contexto inflacionario al que no escapa ninguna localidad.

La autoescuela Llano es otra que ha tenido que hacer ajustes en sus tarifas. De los 16 euros de hace un año, a los 22 de hoy, una cifra que, no obstante, sigue dejando A Coruña como una de las ciudades más baratas de España, aunque ninguno de los propietarios de las autoescuelas de la ciudad descarta una nueva subida si los precios de los recambios y los carburantes siguen disparándose. En Llano ponen datos a la inflación que se hace notar en su bolsillo desde hace unos meses. “Si antes nos costaba 250 euros llenar los depósitos a la semana, y 1000 al mes, ahora estamos gastando 2000 euros en eso. Es el doble”, explica su responsable, José Llano. La sangría de los coches se queda casi en calderilla cuando toca llenar el tanque de los camiones con los que los alumnos realizan las prácticas para obtener sus permisos para conducir vehículos de transporte. “De 950 que costaba llenar cada camión, a 1.800. Es el doble y más: súmale neumáticos y recambios, que también subieron una barbaridad”, calcula José Llano.

Quienes no han acometido todavía estas subidas, saben que tarde o temprano tendrán que hacerlo, tal y como aseguran desde la Autoescuela Marte. “No quedará otra. Sigue siendo barato, la gente no lo valora porque está acostumbrada. En Santiago, por ejemplo, están a 30 euros. Si llenar el depósito se encarece, por mucho que intentes aguantar parte de esa subida lo que puedas, a veces no queda más remedio que subir”, relata uno de sus trabajadores, Jesús Ares.

El carnet, en crisis de prioridades

Un revés que ha castigado todavía más a un sector al que antaño no solían afectar las crisis, pues obtener el permiso de conducir se enmarcaba, generación tras generación, entre las prioridades jóvenes, que acudían prestos a matricularse nada más cumplir los 18 años. Las autoescuelas han advertido que esa tendencia se ha revertido en los últimos años, en los que han visto un descenso progresivo del número de matrículas entre los nuevos mayores de edad. “Lo achacamos también al descenso de la natalidad, cada vez hay menos jóvenes, pero sí que es cierto que ya no está entre las prioridades el sacarse el carnet al cumplir los 18”, observa Vázquez.

El aumento de las opciones de movilidad urbana, como Blablacar o Uber, ha podido hacer mella en un sector acostumbrado a un aluvión de nuevas matrículas tras la Selectividad, y que ahora se encuentra otras dinámicas tras los mostradores. “Ahora lo que vemos es, sobre todo padres que traen a los chavales, y dicen lo típico de “casi tengo que obligarles a venir”. Les empujan los padres, sino, vienen a cuentagotas”, refiere Vázquez.

Con todo, en algunos centros de formación vial de la ciudad percibieron un fenómeno singular tras concluir el confinamiento de marzo y abril de 2020, unos meses en los que tuvieron que parar su actividad debido a las restricciones, y tras los que a muchos aguardaba una sorpresa. “Subieron las matrículas una barbaridad. Pasamos de 180 o 200 a 500 al año. Supongo que se generó una bolsa de alumnos en el parón del COVID, o que hay más chavales nacidos en los primeros 2000 porque la situación económica era mejor. Veremos cuando tengan que sacarse el carnet los del 2008...”, especula José Llano.

Fenómenos coyunturales aparte, lo cierto es que la crisis de prioridades con respecto al coche particular se ha hecho notar en la mayoría de negocios de la ciudad, una realidad que sus responsables desvinculan del alza de los precios. “Ya no hay ese deseo, ni esa inquietud de tener el carnet. Es una tendencia social, pero es ajeno a la subida del precio. Los que se lo sacan ya no lo hacen nada más cumplir los 18, esperan un poco más”, explica Jesús Ares.