Un ano e medio sen dona Emilia

Para que a visita á Casa-Museo Emilia Pardo Bazán sexa completa e non só un paseo pola súa historia e a súa obra, cómpre pararse nos detalles. Ver a súa pantasma polos corredores da que foi a súa casa e imaxinala sentada no seu gabinete, escribindo, e mirando pola fiestra. É certo que este espazo non estaba no primeiro andar, como actualmente, senón que o seu espazo de traballo estaba dúas alturas máis arriba, no terceiro, e que algunhas das pertenzas que se expoñen na Coruña —aínda que o espazo estará pechado até o 31 de agosto por vacacións— non estaban inicialmente na cidade, senón na súa vivenda de Madrid, naquel segundo dereita do número 23 da rúa Goya, pero si que axudan a compoñer unha idea real de como era esta muller adiantada ao seu tempo.

Tapiz da raíña Tomiris coa cabeza de Ciro, feito en la e en seda Este tapiz da raíña Tomiris coa cabeza de Ciro, así como o de Santa Isabel de Hungría ou o da caza do mono pertencen ao legado de Emilia Pardo Bazán. Este foi confeccionado na segunda metade do século XVI en la e seda. Antes de estar exposto na Coruña estivo no vestíbulo da casa da autora na rúa Goya, en Madrid.

As obras de rehabilitación do edificio, que serve de sede tamén á Real Academia Galega, no número 11 de rúa Tabernas, obrigarán a pechar e baleirar o edificio, previsiblemente desde finais deste ano até mediados de 2024. A pesar de que a Academia está na procura de espazos aos que trasladar a súa actividade e os seus fondos, o vicesecretario da institución, Xosé Henrique Monteagudo, considera que, salvo que apareza unha alternativa coa que non contan —porque levan traballando no traslado máis dun ano—, o destino da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán será estar pechada e sen visitas durante os 19 meses que dure a obra.

Abano posloito, un dos exemplares da colección de Pardo Bazán A pesar de que actualmente xa non existe a colección completa de abanos de Emilia Pardo Bazán, logo de que a súa filla a donase á igrexa da Concepción de Madrid. Porén, aínda se conservan tres exemplares na Coruña, como este, de varas de marfil, enfundados en seda e con encaixe sobre o que hai adornos de abelorios prateados.

Logo de que o ano pasado a cidade se enchese de homenaxes á escritora, a vía da cesión de espazos públicos para que o seu legado non volva ser inaccesible para o público está “esgotada”, segundo comentou Monteagudo a este diario, porque nin o Concello nin a Deputación foron quen de lle dar resposta a esta necesidade. Aínda que a Academia segue na busca dun espazo na cidade no que poder manter sen diseminar a súa actividade e que tanto os seus fondos como os da casa-museo poidan estar dispoñibles non só para o traballo do seu persoal senón tamén para o público xeral e para os investigadores, un dos horizontes posibles é o do traslado dos fondos patrimoniais —mobles históricos, esculturas, cadros...— a un espazo na Cidade da Cultura, en Santiago. Sería a primeira vez en máis de corenta anos que as pertenzas de Pardo Bazán deixarían de estar na cidade, despois de que en 1979 os reis de España inauguraran o museo na súa memoria. Sobre a mesa está tamén trasladar parte da actividade da Academia ao terceiro andar da Casa Paredes, que lle cede o Concello, aínda que non hai ningunha decisión tomada ao respecto. A Academia está pendente tamén de visitar as naves que poida ter dispoñibles a Autoridade Portuaria que, logo de que este diario publicase que os fondos poderían acabar en Santiago, se ofreceu a cederlle á institución algúns dos seus espazos, no caso de que cumprisen as condicións de humidade, temperatura e conservación que precisan os fondos.

Himno galego con letra de Pondal e partitura de Pascual Veiga No arquivo da Real Academia Galega, neses documentos que é preciso coller con luvas brancas, están os papeis nos que Eduardo Pondal escribía as súas obras. Remexendo na historia é posible ver o himno galego no momento do seu nacemento, xuntando o manuscrito de Os Pinos coa partitura que Pascual Veiga, que lle puxo música.

Pero, que non se poderá ver nestes dous anos? Se todo segue o seu curso, os abanos que coleccionaba Pardo Bazán estarán en caixas, entre eles, un bautizado como abano posloito, que forma parte das pezas máis senlleiras da colección, xa que a autora falaba dos abanos nos seus libros e mesmo explicou que, ao facer a súa colección non buscaba que fosen bonitos senón que tivesen “algo especial”, que contasen a súa historia. Tampouco estará dispoñible a arquimesa tipo papeleira con doce caixóns na que a escritora, quizais, gardaba os seus manuscritos e que se atopa, actualmente, na recreación do seu gabinete de traballo, onde hai cadros e até unha talla da cabeza de San Pedro de Verona.

Accións para a mina de ouro e de arsénico do Carballiño A Real Academia Galega conta con documentos históricos non só literarios, relixiosos, artísticos e políticos, senón tamén económicos, como os cupóns —redactados en inglés e en francés— para se converter en accionista das minas de ouro e de arsénico do Carballiño. Este documento data do ano 1907.

Tampouco estarán á vista a imaxe da Virxe do Leite, a peza máis antiga de todo o patrimonio da casa-museo, xa que está datada nos séculos XIV-XV, e que antes de ser exposta na Coruña estaba na súa casa da rúa Princesa de Madrid; tampouco unha arca que tallou o home de Pardo Bazán, José Quiroga Pérez de Deza, que ten na súa tapa o símbolo da cruz e que, segundo consta na web da casa-museo, “responde á iconografía do castelo de Santa Cruz do Concello de Oleiros, propiedade da familia Quiroga ata 1939”. Tamén estará embalada a vaixela de Limoges, que, seguramente, Pardo Bazán mandou realizar por encarga, xa que conta cunha banda azul escura e, no centro, ten unha coroa condal da familia acompañada da inscrición De bello lucem, que significa A luz na batalla, unha frase que a autora introduciu en varias das súas obras, e que, polo seu material e a época na que foi feita, era un símbolo de distinción.

Miles de libros e documentos, preparados para o traslado Na parte baixa do edificio están os estantes nos que se custodian, entre outros moitos exemplares, as bibliotecas de Emilia Pardo Bazán, Murguía e Luis Seoane. En total, uns 50.000 libros e 20.000 folletos e revistas. É o fondo máis importante de literatura galega, xa que conta con primeiras edicións de autores como Rosalía de Castro.

No edificio de Tabernas están tamén os libros de Emilia Pardo Bazán, case 8.000 exemplares que foi mercando e coleccionando durante a súa vida, pero tamén algúns que herdou do seu pai e que a acompañaron nas súas viaxes. Hai dedicatorias, como a que lle fixo Emile Zola, de Germinal, ou a de Rubén Darío, que a trata de “ilustre amiga”. Non son todos, quedan aínda no pazo de Meirás outros 3.000 exemplares da súa biblioteca persoal, pero si unha parte moi importante que dá contexto aos seus obxectos persoais; tamén se poden ver nas paredes o retrato que Gustav Wertheimer fixo de dona Emilia e os tapices que foron seus e que agora dan vida ao edificio que foi o seu fogar e que, logo da súa morte, pasou a mans das súas herdeiras finais, Manuela Esteban Collantes y Sandoval, condesa viúva de Torre de Cela —nora da escritora— e María de las Nieves Quiroga y Pardo-Bazán, filla da autora e de José Quiroga, por aquel momento, xa viúva do xeneral José Cavalcanti.

Dedicatorias de Ramón Cabanillas, Émile Zola, Castelao e moito máis Tanto nos fondos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán como nos da Real Academia Galega hai libros con dedicatorias de escritores aos seus compañeiros e compañeiras. Neste caso, Ramón Cabanillas dedícalle No desterro, a Manuel Murguía. Emilia Pardo Bazán recibiu a sinatura de Emile Zola, da súa obra Germinal.



Foron elas quen doaron o edificio para que fose sede da Real Academia Galega e tamén casa-museo da escritora.