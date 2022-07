A maxia da serea inunda o cotián

Siqi Luis Yang e Uxía Larrosa estudaron xuntos o bacharelato artístico no instituto de Adormideras, e os dous traballan no mundo da ilustración, Yang na Coruña e Larrosa en Barcelona. Mantiveron a amizade, e agora están traballando no seu primeiro proxecto longo, O bico da serea, un cómic protagonizado por Celtia, unha nena duns once anos, nativa dunha vila galega, en cuxa vida irrompe o fantástico. A obra, aínda en proceso, gañou o premio Castelao de Banda Deseñada da Deputación.

A nena “ve unha serea en diferentes superficies, no máis rutineiro: un vaso de auga, uns ollos, un escaparate ”, explica Larrosa, que neste proxecto é a guionista, “e esta vaille narrando contos fantásticos, ambientados en diferentes lugares”. Estas fábulas son historias dentro da historia, configuran unha estrutura semellante á das “Mil e Unha Noites” e “moitas veces teñen que ver co mar”, en palabras da autora. Así, o primeiro conto que narra a serea é un mito fundacional africano “que explica como xurdiu o ser humano” contando que provén do peixe. “O nexo entre todas as historias é a relación co elemento mariño”, sinala Larrosa. O cómic está pensando “para público xuvenil, pero sen subestimar aos rapaces” e na parte máis realista, explica Larrosa, reflexa a relación de Celtia coa súa nai e avoa na idade entre a nenez e a adolescencia. “Gústame reflexar esa parte da infancia”, sinala a guionista, que traballa como deseñadora gráfica. Luis Yang é ilustrador de banda deseñada, realiza traballos e cómics curtos por encargo e agora está xestionando o fanzine Amorcito cunha beca do Goberno de España. Pero O bico da serea será a obra máis longa no seu historial: cando se remate terá unhas cen páxinas. O estilo de debuxo co que está traballando nesta obra, sinala, é “difícil de explicar”. A aproximación é “un pouco máis próxima ao manga, un pouco cartoon” xa que querían que a obra fose para todos os públicos. “É un debuxo amable, sinxelo, non moi realista”, monocor, en tinta azul e no que “intentei adaptarme” aos bosquexos de Larrosa. Un traballo como este inclúe o reto de pensar e ilustrar o fantástico, pero Yang cre que “no cómic é moito máis doado mostrar o sobrenatural” porque o debuxo “se integra mellor e non estraña”. “Cando ves una películas depende dos efectos especiais, pero aquí enseguida entras na realidade que te estás contando. Gústame”, explica.