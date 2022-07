“Yo nací bombero”

Carlos García Touriñán suele bromear con que pocas personas le han visto sentado y también con que si el móvil le dura más de un año, los encargados del departamento de informática del Concello se quedan con el modelo porque saben que es prácticamente indestructible. Aún no son las doce de la mañana y el director de Seguridad Ciudadana ya está cargando por segunda vez un teléfono que no para de sonar. En su reloj, con casi todo el día por delante, hay ya varios miles de pasos contabilizados, le quedan todavía unos cuantos más, porque lo normal es que se vaya a la cama con unos 40.000.

El 1 de julio de 1982 Carlos García Touriñán ingresó en el cuerpo de Bomberos de la ciudad, seguía la estela de su padre, así que, asegura que lo de las emergencias lo lleva “en la sangre”. Eso, y lo de no desconectar del trabajo, algo con lo que han tenido que convivir en su casa. “A veces, si estoy con la familia y pasa algo, ya me dicen que me vaya, que para estar intranquilo, es mejor que esté en el operativo, pero ya me compraron así y están acostumbrados”, dice entre risas Touriñán, que calcula que, en los últimos veinte años se habrá cogido, en total, no más de veinte días libres, de esos de estar realmente desconectado, y es que gran parte de sus vacaciones las destina a viajar a otros países para aprender y para colaborar allí en sus servicios de emergencias. En el parque de Agrela estuvo once años, en ese tiempo se fue presentando a oposiciones y ascendiendo en el escalafón hasta ser jefe de servicio. En 2013, el Gobierno local le nombró director de área y ahora, su labor es más de despacho que de ponerse el casco, aunque todavía se lo pone de vez en cuando.

“Este trabajo no es aburrido, es muy dinámico y no es nada monótono, tienes preparada la agenda de un día y todo puede cambiar y te tienes que ir para una emergencia en cualquier momento. Hay que estar preparado siempre, tanto a las dos de la mañana como a las seis de la tarde”, explica y comenta que, en estos cuarenta años, las cosas han evolucionado mucho, desde el uniforme hasta las atribuciones de los bomberos. “Entrar a los fuegos como lo hacemos ahora, antes era impensable, porque teníamos pañuelos y unas máscaras, ahora tenemos equipos de respiración, además, aquí siempre intentamos estar a la última en los medios”, relata Touriñán, que defiende la inversión en estos dispositivos porque permiten no solo llegar antes y trabajar mejor sino también minimizar los daños.

La actividad es muy diferente ahora de la de hace cuarenta años. “Antes estábamos para intervenir, ahora parte de nuestro trabajo es prevenir”, comenta Touriñán, que recuerda que, cuando empezó a trabajar, un día de temporal con más de un centenar de salidas era “normal”, ahora, sin embargo, esas cifras se han reducido, entre otras cosas, porque los edificios ya no están llenos de antenas de televisión que acaban en el suelo cada vez que sopla el viento.

En la hoja de servicios de Touriñán hay muchos días destacados. Por supuesto, las intervenciones del huracán Hortensia, en el año 1984, que se saldó con la muerte de una persona en Panaderas “por la caída de una teja”; también el desplazamiento a Fisterra, cuando el Casón embarrancó y ardió. “Fue uno de los primeros momentos en los que el Pabellón de Deportes se utilizó como albergue de la población. La segunda vez fue durante mucho más tiempo, con otra gran catástrofe: la caída de las escombreras de Bens. Se evacuó al poblado de O Portiño al segundo día y estuvieron muchísimo tiempo. Después hubo otras, como cuando hubo que evacuar el barrio de Adormideras por el Mar Egeo, pero ahí ya fue menos tiempo y ya fue otro tipo de actuación, porque estuvimos pendientes del barco”, comenta Touriñán que, aunque se queda con las cosas buenas, no niega que, alguna vez, pensó que no saldría de una intervención y que fueron sus compañeros quienes lucharon para ponerlo a salvo, así como en otras ocasiones le tocó a él “velar” por la seguridad de los que tenía al lado. No es el único. “Aún ahora, cuando me encuentro con algún compañero que está jubilado y que sabe que hay alguna cosa fuera que es complicada, me pregunta si ya la gente está en casa. Cuando llegan al parque es cuando respiro, antes no, porque siempre que hay una intervención hay riesgo”, reconoce Touriñán.

El Mar Egeo le cogió de servicio, así que, lo vivió desde el primer momento, “cuando aún estaban los marineros a bordo gritando”. “Cuando fue la explosión, nosotros estábamos a los pies de punta Herminia, por si la gente caía al agua, para intentar sacarla con cuerdas, pero el trabajo de Salvamento fue maravilloso en aquel momento”, comenta Touriñán, que incide en que, actualmente, los primeros pasos de las intervenciones están “muy protocolizados” y que ya no dependen tanto de quién esté al frente de la emergencia, porque todos los mandos han de actuar del mismo modo. “Antes había mucha improvisación, contaba mucho tu conocimiento y que tu mente no te fallase para tomar decisiones”, explica el director de Seguridad Ciudadana, que defiende que el objetivo en grandes citas, como puede ser el San Juan, es que a los servicios de emergencias no se les vea porque eso significa que la labor de prevención y de coordinación ha sido lo suficientemente buena como para no tener que intervenir, y también que todo el trabajo que no se ve, el del mantenimiento de los hidrantes, por ejemplo, está bien hecho. “De trasladar 200 y 300 personas al hospital en San Juan, ahora solo llevamos a quince, porque tenemos dos hospitales de campaña, sanitarios y medicalizados para poder atender a las personas que sufran cualquier percance y, así, no saturar los servicios de urgencias”, comenta.

“Yo me acordaré siempre del día de las escombreras de Bens. Estaba trabajando y recibí una llamada que decía que había como un corrimiento de tierras y que podía haber una persona herida, y a los primeros que mandé fue a un servicio de Protección Civil, que estaba en Riazor, con el servicio de playas y a los bomberos, que cargaron el coche con palas y picos. Cuando llegaron los de Protección Civil ya me llamaron para decirme que era mucho y yo les decía que no exagerasen. Cuando llegué me acuerdo que íbamos en el coche, haciendo camino, detrás del poblado, para comprobar que no había más heridos y fue bastante angustioso”, recuerda Touriñán. Este operativo que fue uno de los más largos en la historia de Protección Civil no solo en A Coruña sino también en Galicia. “Vivíamos allí, pasábamos las 24 horas del día buscando a Joaquín Serantes, que fue la persona que falleció”, comenta.

Otro de los episodios negros de la ciudad fue la noche en la que el estudiante Tomas Velicky fue arrastrado por el mar en la playa del Orzán e, intentando salvarlo, fallecieron tres policías nacionales. “Fue un trabajo con mucha carga emotiva. Eran tres compañeros que se acababan de morir allí,. No se sabe la importancia de entregarle el cuerpo a una familia que ha sufrido una desgracia, que esa persona tenga dónde ir a llorar a su ser querido. De este suceso tan importante surge el grupo de rescate acuático, que hoy por hoy es uno de los mejores de rescate litoral a nivel nacional. En la búsqueda de los cuerpos participaban los bomberos con los medios particulares que ellos tenían y trabajando desinteresadamente. Yo estoy muy orgulloso de haber participado en la puesta en marcha de este servicio porque ya ha salvado más de una vida y con que hubiese salvado una, ya habría merecido la pena”, comenta Touriñán, que apuesta por introducir nuevas tecnologías, como drones para este tipo de búsquedas. Desde su puesto de director de Seguridad Ciudadana, Touriñán destaca el buen hacer de los equipos de emergencias, tanto de bomberos, como de Policía Local y Protección Civil, que son los que trabajan cada día para que la ciudad sea más segura.

“A mí hay gente que me achaca que aún me meto en las intervenciones y que ese no es mi cometido ya, pero yo tengo claro que nací bombero, y me meto no porque yo tenga algo especial, sino porque si le tengo que decir a una persona de mi equipo que se meta en un sitio, tengo que tener la seguridad de que no le va a pasar nada. Ya dejamos bastante porcentaje a un posible accidente para no forzarlo”, comenta. Actualmente, tiene uniforme en casa, en el coche y en la oficina, “por si hay que salir”, como un día que, a las tres de la tarde, se declaró un incendio en la Ciudad Vieja y fue cambiándose en la parte de atrás de un coche patrulla para ganar tiempo.

En unos años le tocará jubilarse, pero cree que siempre, de una u otra manera, estará involucrado “en la guerra de las emergencias”.