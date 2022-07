Los chavales que toreaban las olas en los temporales del Orzán

Mi vida transcurrió desde mi infancia entre la calle Rey Abdullah, la ronda de Nelle y Juan Flórez. Fui el pequeño de una familia formada por mis padres, Manuel y Antonia, y mis hermanos Manuel, José Antonio (quien fue concejal del Ayuntamiento coruñés), María Jesús y Julia. Mi padre fue militar y al retirarse en los años sesenta abrió una de las primeras gestorías de la ciudad, Rodes. Mi madre se dedicó al cuidado de la casa y de la familia y cuando sus hijos nos hicimos mayores practicó la pintura y participó en numerosas exposiciones.

Mi único colegio fue el de los Maristas, en el que estuve hasta los diecisiete años y que para mí fue duro por la rigidez que se mostraba con los estudiantes. Tuve como compañeros de colegio a algunos de los que fueron miembros de mi pandilla, como José Luis, Ricardo, Domingo y Javier. Tengo un gran recuerdo de aquellos años de niñez y juventud vividos con ellos, y sobre todo de jugar al fútbol en el patio del recreo del colegio.

También recuerdo lo bien que lo pasábamos los domingos en el cine con aquellas películas de aventuras de las sesiones infantiles. El que más nos gustaba era el Equitativa, donde todos los chavales nos conocíamos. Lo que más nos gustaba era jugar a la pelota y cambiar tebeos entre los compañeros, además de libros de Julio Verne o Emilio Salgari. Cuando teníamos algo de calderilla íbamos corriendo al salir de clase a gastarla en los futbolines.

La plaza de Vigo era un lugar muy concurrido por las muchas pandillas de niños y niñas del barrio que jugaban allí, aunque también entrenaban algunos equipos de fútbol infantiles. Uno de mis recuerdos de esos años fue la llegada a la ciudad de los troles de dos pisos, a los que todos queríamos subir para ir en el piso de arriba, en el que había una vista formidable.

A partir de los quince años empezamos a bajar al centro para pasear por los Cantones, la calle Real y los jardines de Méndez Núñez para ver a las jovencitas que hacían lo mismo y nos reuníamos en los soportales del cine Avenida, que eran uno de los puntos habituales para hacerlo para las pandillas de chicas y chicos de la ciudad. Allí además había una buena heladería y podíamos ver también las carteleras de las películas que iban a echar en ese cine, que muchas veces se proyectaban durante varios meses por el éxito que tenían.

A esa edad comenzamos a ir a nuestros primeros guateques en casas de los amigos cuando no estaban sus padres, para lo que usábamos un viejo tocadiscos y procurábamos no hacer ruido para que no protestaran los vecinos, aunque por suerte el aparato apenas tenía potencia. En invierno íbamos muchas veces a la zona del Orzán donde estaba la fábrica de muebles de Cervigón a torear las olas cuando había temporal y lo pasábamos fenomenal, aunque solíamos quedar empapaos.

En verano íbamos a las playas de Santa Cristina y Bastiagueiro, a veces en la lancha que cruzaba la ría desde el puerto, llamada La Chinita, que siempre iba llena de gente. Si al volver la perdíamos, teníamos que hacer el camino andando.

Al terminar el bachillerato me fui a Santiago a estudiar Económicas, aunque terminé la carrera en Madrid, donde con un gran sacrificio por parte de mis padres hice un máster de la escuela de negocios Esade. En Santiago tuve la suerte de estudiar con alguno de los miembros de mi pandilla y los fines de semana hacíamos lo posible por volver a casa para disfrutar de nuestra ciudad.

Tras acabar los estudios me casé con Teresa, también coruñesa, con quien tuve tres hijos: Carlos, Teresa y Carmen. En la actualidad estoy vinculado a la Universidad, en la que soy profesor de la Facultad de Economía y Empresa.

*Testimonio recogido por Luis Longueira