De A Coruña al Maluco en tres actos

Existe una historia naval más allá de Magallanes y Elcano. Una historia que parte nada menos que desde el Puerto de A Coruña, y que el economista e historiador aficionado Santiago Juega retrata en su libro Periplo al maluco. La casa de contratación de especiería A Coruña 1522-1529. Un volumen que recoge la historia de las expediciones navales que partieron del puerto de la ciudad, y que, por desconocimiento o por descuido, se han quedado fuera de los tratados que recogen las temerarias rutas a través de las que se descubrió y cartografió el mundo.

Una historia aún por estudiar y descubrir que Santiago Juega, ya jubilado, fue recomponiendo a través de referencias bibliográficas y recortes, hasta que los ratos muertos del confinamiento le llevaron a ensamblarla definitivamente. Ahora, con el volumen en la mano, la reivindica, como también el lugar que el mundo le debe a la ciudad de A Coruña en la historia de los grandes descubrimientos. “Fui guardando información, hablando con gente y recabando datos, leyendo de aquí y de allá... al final llené un cajón. No tengo claro por que esta historia no es más conocida, cómo no sabemos más cosas. Hubo una casa de Contratación de Especiería en A Coruña, creada por Carlos III cuando Elcano regresa a España”, explica.

El volumen rememora el periplo de tres grandes expediciones que partieron de la ciudad con destino al Maluco, las codiciadas Islas de Especiería de las que Elcano regresó cargado de bienes. Una primera, comandada por Esteban Gómez, la segunda, capitaneada por Frey García Jofre de Loaísa, y una tercera, dirigida por Diego García de Moguer. Tres expediciones, y una cuarta frustrada que no llegó a partir del puerto coruñés, que dejaron su impronta, de una u otra manera, en la historia marítima mundial. La primera de ellas, comandada por Esteban Gómez, partió de A Coruña en 1524, tras la llegada de Juan Sebastián Elcano a bordo de la única nave que sobrevivió al periplo y con un altísimo coste de vidas humanas. Gómez promulgaba, desde hacía años, las extremas dificultades que comportaban la ruta escogida por Elcano, un empeño que le costó serios perjuicios. Fue exonerado tras el sufrido regreso de Elcano y zarpó con una encomienda: hallar la ruta del Noroeste. “Gómez estaba convencido de que la ruta principal a la Isla de las Especias estaba entre Florida y Terranova”, resume Juega. Su expedición no tuvo el coste material y humano de la de Elcano, pero tampoco, ni mucho menos, el mismo rédito económico que propiciaron sus bodegas cargadas de especias.

“Esteban Gómez monta una expedición con una carabela, Nuestra Señora de la Anunciada, con 29 hombres, casi todos coruñeses. Cuando llegó a Terranova, comprendió que el paso del Norte tampoco era viable. Como no quiso volver con las manos vacías, capturó un montón de indios para venderlos como esclavos, pero al llegar, el rey ordenó su inmediata puesta en libertad, porque según la ley, los indios eran vasallos y hombres libres”, señala el autor. Pese al descalabro económico, la expedición de Esteban Gómez trajo a bordo algo más que aquellos esclavos ilegales: información cartográfica, recogida ya en la ciudad por el cartógrafo Diego Ribeiro. “El primer mapa de 1525 que representa la esfericidad de la tierra, recién demostrada por Magallanes-Elcano, se hizo en A Coruña, y es algo que no se sabe”, incide Santiago Juega.

La segunda expedición que tomó como origen el puerto de A Coruña sí consiguió llegar al Maluco, pero lo hizo tras un periplo cargado de accidentes, deserciones, errores de orientación, enfermedades y un alto coste de vidas humanas que prometían de todo menos buenos augurios. Fue la primera programada para partir de la ciudad tras la creación de la Casa de Contratación de Especiería, pero no la primera en zarpar. La comandó fray García Jofre de Loaísa, al frente de siete naves y 450 hombres. Una cruzada colosal cuyas dimensiones no podían presagiar su desenlace: cinco naves perdidas en la travesía y el capitán muerto. “Fue la expedición en la que murió de escorbuto Juan Sebastián Elcano. De los 450 hombres que salieron de A Coruña, llegaron 105 al Maluco”, enumera Santiago Juega. De esos, solo ocho regresaron a Lisboa al término de la expedición, once años después de su partida, aunque no todo el balance es negativo. “Es la segunda circunnavegación de la tierra. El último tramo lo hicieron en barcos portugueses, pero fue una expedición coruñesa. Otra de esas circunnavegaciones se le atribuye a Francis Drake”, reivindica Santiago Juega.

La última expedición, dirigida por Diego García de Moguer, gran navegante pero analfabeto, zarpa en 1527 del Puerto de A Coruña. Su armada, compuesta por alrededor de 80 hombres y tres naves, se topa en el Río de la Plata con otra expedición española, la de Sebastián Caboto, un capitán de agrio temperamento y al que no temblaba la mano a la hora de tratar con dureza a sus subordinados. Ambos capitanes optan por proseguir la expedición de forma conjunta, con triste previsible resultado. “Hubo conflictos de intereses, y Caboto se impone a García. Le quita las velas y lo asedia para que no se desplace, aunque al final sí pactan trabajar en equipo”, recoge el autor.

Poco duró la paz. Las desavenencias entre ambos capitanes y el mal ambiente entre los españoles y los nativos, que comenzaban a revolverse, unido al hecho de que no hallaron en su camino nada de valor, marcaron la expedición. Ambos capitanes deciden regresar tras un motín por parte de los indios, que se salda con 30 soldados muertos y las estructuras de los colonos destruidas. “Estas fueron las tres expediciones. La firma del tratado de Zaragoza, que formaliza la renuncia de España a sus derechos sobre el Maluco y comercio de especias, que queda para Portugal, supone el final de la Casa de Contratación de Especiería. Parece el final de la historia, pero, tal y como dice Valle Inclán, hay que tener los ojos abiertos al misterio”, recomienda Santiago Juega. Un misterio que desvelan las páginas de su obra, cargadas de aventuras irrepetibles, negocios frustrados y una historia coruñesa aún por descubrir.