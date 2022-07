Cuesta encontrar en el último mes a algún joven de habla hispana que no la haya colgado en alguna storie de Instagram o que no haya cantado despistado esos latiguillos de la canción ya impregnados en su subconsciente como "quédate", "las noches sin ti duelen", "ya no quiero nada que no sea contigo" o "nos fuimos a la una, empezamos a la una". Los dos artífices del que hace una semana se convirtió en número 1 de Spotify a nivel mundial y que ronda las 100 millones de visualizaciones en Youtube son el cantante canario Quevedo y el productor argentino Bizarrap, que estarán por primera vez juntos en España para revivir la sesión 52 de las famosos éxitos de Bizarrap el 30 de julio en Expocoruña en el festival Neox Music Day.

A la cita también acudirán algunos de los grupos más relevantes del género en el panorama nacional, como Hijos de la Ruina, el grupo compuesto por Recycled J (al que siempre acompaña Selecta), Natos y Waor, además de Bad Gyal, que estrenará nuevo tema, y se completa con nombres como Rels B, Ptazeta y D.L. Blando.