Gran parte de la música de Simple Minds es revitalizadora, vitamínica, un empujón que espabila, una pastilla que despierta el pasado con añoranza y lo abraza como una parte gloriosa de la vida. Es la fuerza de la música, intensa y poderosa. Y la banda escocesa, que siempre se entregó por encima del cien por cien en sus directos, volvió a demostrar un nostálgico ímpetu arrollador en su concierto de anoche en A Coruña, programado dentro del ciclo Xacobeo Importa. Unos 4.000 espectadores fueron testigos en el Coliseum.

Más de 40 años de carrera han dejado una veintena de éxitos reconocibles en el grupo que Jim Kerr lidera con tanta simpleza y a la vez carisma. Los que las radios pincharon más en los años 80 y parte de los 90 sonaron anoche, recargados con una vitalidad contundente, con identidad de himnos (Waterfront, Lovesong, Alive and kicking, Book of brilliant things, con una apabullante voz principal de la corista Sarah Brown). Imposible no salir del Coliseum con las pilas a tope.

Belfast Child arrancó con reposo a mitad de concierto y finalizó en terreno de la épica, con el público generoso en la ovación y Kerr emocionado antes de darle un descanso a su voz. En su vuelta al micro tras un vibrante interludio instrumental (con exhibición de la baterista incluida), Simple Minds alcanzó nuevos niveles de poderío musical.

Puños al cielo, saludos, brazos abiertos, dedos al público, voces en eco... Así condujeron Kerr y su grupo la noche hacia excitantes versiones de Someone, somewhere in summertime y Don’t you (forget about me). Música simple, música grande.