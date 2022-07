“En el pregón haré guiños a la cultura del ‘koruño”

La guionista, cómica y presentadora Carolina Iglesias, conocida popularmente como Percebes y grelos, será la encargada de abrir las fiestas de María Pita este viernes con un pregón millennial, para todos los paladares y con mucho acento koruño.

No para de recibir reconocimientos. ¿Cómo lo lleva?

Bien. También porque, al ir todo tan rápido, hay veces que no te da mucho tiempo a procesar todo. Estoy disfrutando cada cosa buena que pasa, y esto, al ser en mi tierra y en mi casa, hace la ilusión triple. Me fui a los 18 para intentar dedicarme a lo que yo quería, y 10 años después, con 28, poder dar el pregón de las fiestas más importantes de mi ciudad es súper fuerte. Me hace mucha ilusión.

Cuando se lo propusieron, se acordó de la “Carolina Iglesias de 10 años”. ¿Qué habría pensado esa niña?

No se lo habría creído. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, y ahora también, pero siempre, desde que me empecé a dedicar a esto, a la gente que no me conocía demasiado o me conocía de uno o dos días, le sorprendía mucho que me dedicase a esto, porque les parecía tímida y callada. La Carolina de 10 años habría pensado que es una broma. Me gusta acordarme de mi yo pequeña para no perder la perspectiva. Me gusta volver atrás y pensar en la yo pasada, para valorar todavía más las cosas buenas que me pasan.

Lleva muchos años fuera, como dice. ¿Se sigue sintiendo coruñesa?

Es una cosa que no cambia. Yo aquí en Madrid me he hecho mi círculo de amigos gallegos. Sigues teniendo una parte de Galicia en Madrid, nunca me siento desconectada, mi pareja es gallega, Galicia no puede dejar de estar en mí. Nunca lo he pretendido, me siento muy conectada, tengo a toda mi familia allí y siempre que puedo intento pasar unos días en casa. Cuando me llaman para programas, intento estar porque para mí Galicia es muy importante.

¿Tienden a juntarse los gallegos en Madrid o en otros lugares por inercia?

Es que es una cosa que al final te sale sola. Ni lo tienes que buscar, y ya como que nos acabamos juntando. Ni siquiera practicándolo de antes, es una cosa que al final nos une, lo noto mucho con gente de otras comunidades que tienen su propia lengua. Me siento conectada con amigos catalanes o vascos, que echan de menos la tierra. Es una cosa que por mucho que te esfuerces no desaparece.

Hasta ahora, el pregón lo daban perfiles mayores que usted, o de otros ámbitos. Hoy lo da usted, referencia millennial del mundo de internet y del pódcast. ¿Qué supone este cambio?

A mí me ilusiona, y me da esperanzas que se nos escuche a diferentes generaciones. A mí me pesa mucho el representar a una generación, porque es muy difícil de abarcar, pero simplemente, al final, las generaciones más jóvenes tenemos muchas cosas que contar, que se nos haga caso en este sentido para mí es importante. Espero que la gente lo sienta como una victoria colectiva. No es solo por mí, sino porque hay muchas más personas jóvenes que tienen historias que contar y cosas que demostrar.

¿Tiene ya algo pensado para el pregón?

Estoy en ello, porque desde que me lo dijeron estaba trabajando, y ahora que estoy empezando con las vacaciones, me estoy poniendo a escribir, apuntando en notas cosas que quiero decir. Tampoco quiero extenderme muchísimo, he ido a pregones y yo tampoco quiero que me den una chapa tremenda. Estoy tratando de condensar las cosas que quiero decir. Cuando tengo que hablar en público de cosas medio emotivas, me pongo a llorar, pero por eso pienso que cuanto más rápido, mejor, por no hacer la performance. Estoy recopilando cosas que me gustaría decir de A Coruña y de lo que significa esta ciudad para mí.

¿Habrá presencia de la cultura millennial en el pregón?

Tendré que hacer guiños al la cultura del koruño, que es una cosa con la que hemos crecido, pero intentaré que todas las referencias sean universales. Para mí es importante que toda esa gente que escuche ese pregón, que pueda tener algún prejuicio con la gente joven, se dé cuenta de que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Para mí es un reto, aunque yo no considero que todo mi público sea joven, ahí se ve en el pódcast, pero es importante tener la oportunidad de estar ahí delante de la gente que venga, de todas las que tienen prejuicios y a las que no. Me ha escrito y felicitado mucha gente desde que se anunció, tanto gente que es de otras ciudades, como otra que va a venir, como otra que se va a acercar desde otros lugares.

¿Se ha llevado a Madrid la cultura del koruño?

¡Hombre! Sobre todo cuando se junta allí un grupo de gallegos con gente que no lo es, tratamos de enseñarles nuestras expresiones como si fuese obligatorio saberlas. Hemos llevado amigas de Madrid a A Coruña para poner en práctica todo lo aprendido.

¿Ya dice ‘neno’ medio Madrid?

Ese es mi objetivo.