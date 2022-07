El festival Neox Music Day del sábado 30 de julio en A Coruña se presenta como una de las grandes citas, junto al concierto de Rosalía, de este final del mes en la ciudad, pero acaba de sufrir una baja sensible. El cantante canario Quevedo, responsable de una de las canciones del momento a nivel mundial junto a otro de los invitados el argentino Bizarrap, no estará en la cita del Expocoruña tras el propio artista en su instagram que padece una bronquitis que le impide cantar. Ya suspendió la cita del viernes 29 que tenía junto a Omar Montes y tampoco podrá cumplir con sus compromisos un día después. Así justifica la decisión. "Lo sentimos mucho, mañana (por el sábado 30) tampoco vamos a poder estar allí (en A Coruña) por los mismos motivos de salud (una bronquitis). Le pedí perdón a los que han comprado la entrada ya y a la organización, pero la salud es lo primero y no estoy en condiciones de cantar. En breve estaremos por allí dando otro show", dijo uno de los protagonistas de esta sesión 52 con Bizarrap que arrasa en todo el mundo, número 1 de Spotify y con más de 100 millones de visualizaciones en Youtube en unas semanas.

Salvo cambio de última hora, la cita se mantiene con el argentino y con algunos de los grupos más relevantes del género en el panorama nacional de la música urbana, como Hijos de la Ruina, el grupo compuesto por Recycled J (al que siempre acompaña Selecta), Natos y Waor, además de Bad Gyal, que estrenará nuevo tema. Se completa con nombres como Rels B, Ptazeta y D.L. Blando.