“Non debería haber paróns polo recorte de gas, pero o problema é económico, estase encarecendo”

Andrés Breijo, experto no mercado eléctrico, leva anos dando charlas divulgativas co Instituto Galego de Consumo e respondendo dúbidas sobre o tema na Radio Galega. Considera que o recorte do 7% do consumo de gas natural ao que se comprometeu o Goberno para reducir a dependencia europea de Rusia non se traducirá en problemas de subministro. Pero explica que o incremento desta materia prima, derivado en parte da guerra de Ucraína, repercute tamén á alza nos prezos da enerxía, e cre que a maior parte dos consumidores pagan de máis no recibo por desinformación.

Que efectos se esperan para o consumidor no recorte do gas?

En teoría non debería afectarlle ao consumidor doméstico nin á industria; o Ministerio considera que rebaixando os consumos eléctricos e de gas dos organismos públicos debería ser suficiente. A redución busca que haxa bagaxe suficiente para que non haxa que facer paróns, como lle pasou a China, cando algunha industria tivo que parar.

Iso non era por falta de carbón?

O que lle pasa a Europa! Por que hai tanta dependencia do gas? Porque deixaron as nucleares e o carbón, e Alemania fiou todo a Rusia.

Entón, o consumidor doméstico español non terá que temer nin falta de subministro nin aumento de prezos durante este inverno?

Segundo o Ministerio non, porque hai suficiente subministro de gas, reservas que están ao 70%, hai sete regasificadoras, que permiten importar por barco. O país pódese abastecer de gas sen problema. Aínda así deixaron media central de As Pontes, que pode funcionar con carbón, para apoiar se non é suficiente. O problema é económico, máis que de subministro, en tanto que o gas se está encarecendo moito e iso repercute no prezo do gas e a electricidade.

No gas temos unha tarifa regulada, minoritaria dentro do mercado.

As ofertas do mercado libre están en doce, trece, 18 céntimos, ou máis, e no regulado entre os cinco e cinco e algo. Entre a metade, menos da metade e a terceira parte. O mercado regulado é o prezo de coste!

Pero hai catro persoas no mercado libre por unha no regulado. Por que, se é o máis beneficioso?

Porque están enganados. A xente non ten nin idea de onde está, nin de tarifas. Os informes da Comisión Nacional do Mercado da Competencia din, ano tras ano, que o 70% dos usuarios non saben en que mercado están. E ningún organismo oficial fai nada para melloralo, salvo o Instituto Galego de Consumo, que dá charlas por toda Galicia. A normativa di que á persoa que vai contratar o subministro débenlle explicar con suficiente claridade que opcións ten, mercado regulado, libre, as tarifas. ..

E cal é a realidade?

Chegas a facer un contrato novo e automaticamente métenche no mercado libre, salvo que o usuario saiba do mercado regulado e o pida especificamente. No mercado eléctrico e do gas.

Supoñamos que pago gas e electricidade na casa. Que podo facer para pagar menos?

En xeral, o mercado regulado debería ser sempre o mellor porque é o prezo de coste do sistema. Isto é o que pasa no de gas, no que o Goberno está mantendo os prezos para que non repercuta no usuario aínda que o prezo do gas siga subindo. Como se vaia amortizar despois a diferenza xa se verá no futuro. O problema é a poxa no mercado maiorista, do que depende o mercado regulado directamente.

Como se determina o prezo que se paga pola enerxía?

Hai costes do sistema que regula o Ministerio; peaxes de acceso que regula a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e os costes do mercado de enerxía. Logo están os impostos. Isto é igual para todo o mundo. A diferencia é a marxe comercial, que no mercado libre cada compañía pode poñer libremente. No mercado regulado non hai costes engadidos como comerciais, comisións, publicidade, polo que necesariamente é máis barato, nunca o foi. Agora si, por unha circunstancia anómala.

Que é o que está pasando?

No mercado maiorista hai unha poxa ascendente. Red Eléctrica determina que fai falta enerxía, e empezan a entrar os produtores por orde ascendente de prezo. O gas, hai uns anos estaba a 18 euros o megavatio/hora, outras enerxías a quince, 20... A última que entra é a máis cara, e ese prezo págaselle a todos. Agora a máis alta é o gas, que pasou a estar a 300 euros. Haille que sumar, a maiores do prezo do mercado internacional, os dereitos de emisión de dióxido de carbono. O prezo máis alto dos últimos doce ano fora 57 euros megavatio/hora, de media. O resto das enerxías seguen costando igual. Pero pode darse o caso de que a última que chegue a cubrir a demanda sexa a hidroeléctrica e pida 250 euros, aínda que lle coste nove. Ah, pero se non compra gas a 300.

E como fai iso que o mercado libre pase a ser o máis barato?

O resto das enerxías seguen costando igual, e no mercado libre se poden facer acordos bilateriais entre produtores e comercializadoras, fóra do mercado maiorista. Así se consigue que se custa 10, 15 euros, as enerxías, véndellas a 60 euros por megavatio. Cando todos estaban a prezos semellantes non tiñan sentido para o mercado doméstico, pero agora si.

E cando se reverterá a situación?

É moi difícil de saber. Non toda a culpa é de Rusia. Os países apostaron polas renovables e polo gas a nivel mundial, pero nesa situación catro produtores de gas suben os prezos, xa antes da guerra de Ucraína. E con esta, moito máis.

E para o consumidor?

O problema é tarifa, tarifa, tarifa. Un consumidor pode facer unha redución do consumo do 20%, pero se lle cobran por kilovatio un 40% máis que a outro... E a maior parte da xente segue pagando de máis. Eu fixen o cálculo de que no conxunto do país se están pagando 3.500 millóns de euros de máis ao ano.