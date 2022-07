Según denunciaba un internauta este martes, el Ayuntamiento reparó la canasta de la pista de Novo Mesoiro, pero al mes y medio los tornillos ya habían caído. Deportes acudió raudo, y ya está rereparada, aunque no sabemos cuánto durará esta iteración. Astuto es el Concello, sutil su magín, sabias sus estrategias. Pongamos que hubieran puesto tornillos de los que no se caen en un primer momento: hubiéramos tenido una obra en vez de múltiples, con la subsiguiente falta de crecimiento del PIB y de contribución a la recuperación pospandemia. Y así maximizan también el impacto en la prensa; la prueba, este artículo que me manda hacer Violante.