Definición: adx. m. (e f.) 1. Que non produce ganancias, froitos etc. 2. Que non ofrece resultados. NOTA: esta verba figura no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Maniño: terreo que produce pouco ou non produce case nada. Baldío: terreo sen cultivar, ou que non serve para o fin que se pretende, ou carece de utilidade e eficacia. Estas acepcións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? O termo improdutivo é empregado a miúdo na clasificación do territorio por parte do sector forestal e, incluso, por parte do propio Goberno español (por exemplo, no mapa de cultivos e aproveitamentos de España M.C.A. 2000-2009). Xa desde hai décadas, esta clasificación estritamente utilitarista, cando non mercantilista, é criticada polo movemento conservacionista, unha vez que no “caixón de xastre” de lugares “improdutivos” se inclúen, por exemplo, áreas de matogueiras e zonas húmidas valiosas para a biodiversidade. Máis aínda, en Galicia aparecen marcados como lugares improdutivos zonas protexidas da Rede Galega de Espazos Protexidos. A idea de facer “produtivo” o “improdutivo”, mesmo destruíndo os hábitats de especies ameazadas ligadas a ambientes non cultivados, é recorrente en todo tipo de informes, como se pode comprobar na recente caracterización do espazo forestal de España, feita pola Asociación Sectorial Forestal Galega co apoio do Goberno de España.

Por que está en voga esta palabra?: o actual modelo produtivista do monte, totalmente industrializado a nivel galego, é dificilmente compatible coa conservación do medio natural, multiplicándose nas últimas tres décadas as críticas por parte de entidades como ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) e a Sociedade Galega de Historia Natural, entre outras. Algúns colectivos, como Greenpeace, suxiren xa solucións para unha “transición verde” no forestal, moitas delas xa esbozadas no informe A conflitividade das plantacións de eucalipto en España e Portugal. As zonas (mal chamadas) improdutivas xogarían un papel importante nesta transición verde da industria forestal, unha vez que a mantenza destes espazos non cultivados produce beneficios: son os denominados servizos ecosistémicos, que se definen como os recursos ou procesos dos ecosistemas naturais que benefician aos seres humanos. Existen catro tipos de servizos ecosistémicos: aprovisionamento de auga e alimentos, regulación climática e de doenzas, apoio para labores como a polinización e os ciclos de nutrientes, e tamén beneficios culturais, espirituais e recreativos. As zonas “improdutivas” aportarían exemplos destes catro tipos de servizos, que se poderían monetizar (isto é, valorar economicamente). Neste senso, o Ministerio de Medio Ambiente español e a Universidade madrileña de Alcalá de Henares comezaron hai uns anos o proxecto VANE, de Valoración dos Activos Naturais de España, para facilitar a identificación e a valoración económica das funcións e servizos ambientais no territorio español. Empregando unidades de fluxo en euros por hectárea e ano, elaboran mapas onde se identifican áreas valiosas polos seus servizos ecosistémicos. Curiosamente, unhas das áreas con maior valor económico en Galicia son precisamente esas matogueiras teoricamente “improdutivas”, que atinxen valores superiores aos 33 euros por hectárea e ano só en termos de captura de carbono, ao que hai que sumar, por exemplo, os valores medios de máis de catro euros por hectárea e ano só calculando o valor da conservación da biodiversidade. Estes servizos, que a natureza dá gratis se se conserva e se xestiona convenientemente, acadan cifras chamativas: a nivel español conservar, por exemplo, a diversidade biolóxica supón o equivalente anual de 731 millóns de euros.