La recomendación médica es importante para que muchos pacientes se echen a andar. Ramón Veras es médico de familia y portavoz de SOS Sanidade Pública.

¿Cuáles son los principales beneficios de este hábito?

El ejercicio se está incorporando cada vez más como rutina terapéutica. Incluso se quiere incorporar su prescripción desde las consultas de medicina de familia. El ejercicio físico debería ser una práctica obligada en todas las edades. En niños y gente jóvenes, alrededor de una hora al día. En adultos y personas mayores, sobre treinta minutos.

¿Qué tipos de ejercicio se recomiendan?

Por un lado están los ejercicios aeróbicos. Estos son caminar, correr, montar en bicicleta o nadar. Lo ideal sería hacer media hora, cinco días a la semana. Así se aumenta la tolerancia al ejercicio. El corazón se adapta a una actividad mayor cada vez y se reduce el riesgo de problemas cardiovasculares. Pero, con ese ejercicio solo, no se trabajan otros aspectos como la prevención de la osteoporosis. En las personas mayores también hay que trabajar la prevención de caídas y la reducción de la fragilidad. Se trata de, por lo menos, hacer algo y no caer en el sedentarismo. Hay personas que se pasan más de dos horas diarias sentadas sin hacer ningún tipo de ejercicio. Así aumenta es riesgo de pérdida de masa ósea y muscular. Por otra parte, lo que más ayuda a prevenir la osteoporosis son los ejercicios de fuerza: levantar pesos, saltar o hacer sentadillas, por ejemplo.

¿Hay alguna otra clase de trabajos que puedan resultar saludables?

Además, existen ejercicios de flexibilidad que se hacen a través de estiramientos. Estos se pueden incorporar a la rutina con prácticas como el yoga o pilates. También los puede hacer una persona por su cuenta y existen pautas sencillas que seguir para ello. Por último, tenemos los ejercicios de equilibrio, que son los que más importan en personas mayores para la prevención de caídas. Un tropiezo para una persona de esta edad puede ser terrorífica. Cabe la posibilidad de que le suponga una fractura, que le genere algún problema de movilidad y, en poco tiempo, entrar en barrena. Todo lo que se haga para prevenir las caídas será bueno para prolongar la vida de calidad de las personas. Con este fin proponemos ejercicios en tándem o semi tándem, poniendo un pie delante del otro.

¿Qué hay que hacer para prevenir las caídas?

Nosotros proponemos ejercicios en tándem, poniendo un pie delante del otro o solo hasta la mitad. Otra opción es levantar las piernas. Ponerse en pie y sentarse de manera repetitiva también es beneficioso porque ayuda a fortalecer los glúteos y mantener el equilibrio. En general, para la prevención de fragilidad se recomiendan ejercicios multicomponente, que trabajen todo. Evidentemente, hay que adaptarlo a las circunstancias de cada persona, pero una actividad moderada y regular, siempre que no acabe fatigada, siempre es positiva.

¿El ejercicio, además del físico, también tiene peso en el apartado emocional?

Antes que un antidepresivo, es fundamental el ejercicio físico. Incluso, marcándose metas sucesivas. Primero, ir hasta la fuente de los surfistas, luego hasta el acuario. Así se fija un compromiso en la persona de que va a llegar. El ejercicio es tan beneficioso que el bienestar es completo. El ser humano es un sistema, y cualquier mejora que sintamos en el bienestar corporal nos va a producir un beneficio también en nuestra salud mental. No se debería prescribir un fármaco antes que el ejercicio. La gente mejora con solo hacer esa actividad. Y con ello, incluso, entran en un bucle de mejora continua. Es evidentemente muy beneficioso.

¿Hay alguna ventaja a la hora de caminar al aire libre con respecto a hacerlo en una cinta de correr?

Creo que, en la medida que el usuario pueda usar el tapiz rodante, no debería tener ningún inconveniente. El único riesgo es no controlarlo, intentar ponerlo a una velocidad inadecuada y que se termine cayendo. A efectos de ejercicio no debería existir ninguna diferencia. Lo único, al caminar por la calle hay aspectos sociales que influyen y que son de interés. En la cinta, quizá te rodeas siempre lo mismo, con los mismos usuarios del gimnasio que acuden a la misma hora. Quizá al aire libre, el suelo en carreteras es más duro y puede notarlo más en las articulaciones como la rodilla. Creo que el tapiz no tendría por qué ser negativo si se maneja correctamente.