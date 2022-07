El PP local de A Coruña ha propuesto a Miguel Lorenzo como candidato a la alcaldía, apoyado de forma unánime por el Comité Ejecutivo, según informan en un comunicado.

Lorenzo ha mostrado su agradecimiento a los miembros de la Ejecutiva "por el apoyo y por el ánimo recibido" para ser el candidato del PP en los próximos comicios "con el fin de lograr el objetivo común de que A Coruña recupere el orgullo y la ilusión y el liderazgo con un gobierno del PP".

"Nuestro gran reto es lograr que nuestra gran ciudad vuelva a convertirse en referente del noroeste peninsular y con este gran equipo y trabajando unidos lo vamos a conseguir", ha declarado.

El presidente del PP de A Coruña ha destacado en su intervención el esfuerzo y labor "imprescindible" de todos, las Comisiones Sectoriales, de los Comités de Barrio y de los Comités Asesores "para recuperar la alcaldía".

"Apuntamos a los 14 concejales, a la mayoría absoluta. Así llegamos en su momento al Gobierno local y así lo haremos de nuevo", ha defendido.

El candidato a la alcaldía pondrá al servicio de los coruñeses su "experiencia y conocimiento para resolver problemas". "He sido concejal en la oposición y también en el equipo de gobierno, con una etapa en Servicios Sociales que fue una de las más felices de mi vida. He sido Diputado y ahora soy Senador. Desde todos estos puestos he defendido siempre los intereses de la ciudad y de los coruñeses y ahora quiero seguir haciéndolo desde la alcaldía", aseguraba.

Lorenzo cree que el PP puede recuperar el Gobierno local y "desarrollar un proyecto potente que arranque el motor del progreso, la economía, el empleo y el bienestar".