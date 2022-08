A Coruña, bronce en hurtos y con un 79% más que Vigo

En A Coruña hubo 1.050 delitos de hurto en el primer trimestre de este año, lo que arroja una cifra de unos 428 casos por 100.000 habitantes. En el conjunto del Estado apenas se superan los 300, si bien la estadística general incluye zonas rurales en las que se registran menos delitos de este tipo. Pero incluso entre las 21 urbes españolas de tamaño similar al coruñés, esto es, entre 200.000 y 350.000 habitantes, la ciudad destaca: es la tercera en el ranking de tasas de hurto, solo después de Bilbao (con casi 849 casos por 100.000 habitantes) y L’Hospitalet de Llobregat (541,8).

La tasa promedio en los municipios del tamaño de A Coruña es de unos 330 casos por 100.000 habitantes, con lo que la tasa de la ciudad es un 30% superior. Solo hay otra que rebase la marca de los 400 casos por 100.000 habitantes, Badalona, y once están por debajo de los 300. La tasa más baja entre las ciudades españolas de tamaño similar al coruñés se da en Gijón, con 191 casos por 100.000 habitantes.

En este tipo de delitos los municipios más poblados tienden a tener tasas más altas, pero A Coruña, que no llega a los 250.000 habitantes, tiene más crímenes per cápita que la propia Gijón, con 268.000 habitantes; que Valladolid, que roza los 300.000 habitantes; y que Córdoba o Alicante, que superan esta cifra.

En cuanto a Vigo, que tiene unos 294.000 vecinos, A Coruña no solo supera en un 79% su tasa de delitos, sino que también lo hace en números absolutos. En el primer trimestre de este año, de acuerdo con las estadísticas estatales, la mayor ciudad de Galicia registró 702 hurtos, un total de 348 menos que A Coruña. Este delito, como ya señaló LA OPINIÓN, subió en la ciudad un 55,8% en relación al año pasado.

Y entre el resto de las principales ciudades gallegas, aunque ninguna llega a los 200.000 vecinos, las tasas de hurtos quedan muy por debajo de la coruñesa. El municipio que más se acerca es Santiago de Compostela, pero aún así el índice de este delito, que comprende las sustracciones que se realizan sin violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas, es un 35% inferior al coruñés.

Delitos por encima de la media

A partir de 2021, A Coruña, que desde que empezaron a darse datos de crímenes a nivel municipal en 2015 había estado por debajo de la media nacional en cuanto a delitos, la ha rebasado de manera sostenida, llegando a tasas récord en números absolutos. En el primer trimestre de este año las autoridades tuvieron conocimiento de 3.341 delitos en el municipio, cuando las cifras más elevadas que se habían registrado en este periodo rondaban los 2.500 casos.

Considerando todos los crímenes, la ciudad está un 17,4% por encima del promedio español, si bien se debe sobre todo a la elevada incidencia de los hurtos y de la categoría de “resto de infracciones penales”, que incluye los delitos informáticos y que es casi un 16% más alta que la nacional. En cambio, la ciudad está por debajo del promedio en la mayoría de delitos graves.

Es cierto que se superó por 4,5 la media nacional de intentos de homicidio, pero este dato no es muy significativo, ya que es un crimen muy infrecuente y la cifra refleja solo un trimestre, por lo que la estadística es sensible a las casualidades. Por contra, en la ciudad no se reflejaron secuestros, violaciones con penetración ni homicidios.

En cuanto a datos más fiables, los robos de vehículos suponen apenas una cuarta parte del promedio nacional, y los de tráfico de drogas la mitad. También son inferiores las tasas de delitos sexuales (26,2%) y robos con fuerza en establecimientos, locales y viviendas (12,8%). Los robos con violencia e intimidación y las riñas y tumultos son un 20% más infrecuentes que en el conjunto del Estado.

Subida del 33,4% en un año

El conjunto de crímenes de la ciudad subieron un 33,4% entre enero y marzo de este año en relación al mismo periodo del año anterior. El incremento se debe en parte a que en 2021 se sentían más los efectos del COVID, pero es superior al del conjunto del país, que fue del 27,9%. Dado que A Coruña ya superó la media de delitos del conjunto del país en el primer trimestre del año pasado, la diferencia con el promedio se sigue incrementado.

En cuanto a las diferentes categorías de crímenes, la que más subió fue la de robos con fuerza en domicilios, un 137,5%. Sumando los cometidos en otros establecimientos e instalaciones, el incremento es del 125%. Los hurtos se incrementaron un 55,8%, los delitos de tráfico de drogas un 55,7% y las sustracciones de vehículos un 66,7%. El “resto de infracciones penales” subió un 23,2%, y los robos con violencia o intimidación un 5,1%. Las lesiones y riñas se incrementaron un 57,1%, pero los delitos sexuales bajaron un 11,1%.